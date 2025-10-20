Slušaj vest

Verujete u bajke? E pa, jedna bajka se napisala baš ove nedelje....

- Jedna Marina je došla iz Novog Sada u Zrenjaninsko gradsko prihvatilište da vidi pse za udomljenje. Našli smo se tamo i dok smo sa njom prolazili gradsko prihvatilište gledajući sve one male, slatke i mlade pse, Marini je pogled pao na njega... I on je gledao u nju. Gledao je najtužnijim pogledom na svetu, fiksirao je. Hrt koji je stigao u gradsko prihvatilište pre nekoliko meseci, napušten, iznemogao i uplašen.... Odmah je otišla da ga izmazi i to je bila ljubav na prvi pogled, ali morali smo da joj kažemo da je u pitanju stariji pas. Ima čak devet godina i pretpostavljamo da je to i razlog zašto je napušten..., objavilo je zrenjaninsko udruženje Beta.

- Marina je morala da odvoji malo vremena da razmisli o svemu jer je nedavno izgubila svog psa koji je uginuo i jako je patila za njim i ne zna kako bi mogla da podnese još jedan takav gubitak opet... Bilo bi najpametnije da usvoji mlađeg psa koji će živeti narednih 10-15 godina….

- Ipak, kasnije te noći stiže telefonski poziv od Marine… Iako razum govori jedno, srce priča drugu priču i ona jednostavno ne može da prestane da misli na starog hrta i kako će on završiti, ko će njega sa 9 godina udomiti, kakve šanse ima? Želi njega, želi da ga usreći i koliko god da mu je preostalo da živi, živeće kao kralj, obećava!

- I tako je Marina ponovo došla za Zrenjanin i povela ga kući sa sobom. On je najzad na sigurnom, unutra na toplom, Marina mu kuva obroke i sve po redu kako bi se što pre oporavio od dosadašnjeg života. On se ne odvaja od nje i ne ispušta je iz vida, kao kada je i prvi put ugledao.

 - Hvala ti Marina, poručuju iz zrenjaninskog udruženja.

Kurir.rs/Facebook Udruženje Beta Zrenjanin

