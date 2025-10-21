Slušaj vest

Vatrogasno - spasilačka brigada Kragujevac i Specijalizovane jedinice civilne zaštite demonstrirale su spremnost za spasavanje iz ruševina.

Na poligonu Vatrogasne čete „Zastava“ u toku je dvodnevni trening Specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje iz ruševina, koji realizuje Sektor za vanredne situacije - Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu. Ove jedinice formira Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije sa ciljem da pruže pomoć profesionalnim pripadnicima Sektora za vanredne situacije, u slučaju vanrednog događaja ili vanredne situacije.

Foto: UVS MUP

U okviru treninga, juče je uspešno održana taktičko-pokazna vežba u kojoj su učestvovali pripadnici Specijalizovanih jedinica civilne zaštite i Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Vežba je simulirala složene zadatke spasavanja i pružanja pomoći u uslovima urušavanja objekta. Timovi su, koristeći specijalizovanu opremu i tehnike, efikasno izvršili izvlačenje i zbrinjavanje povređenih. Primarni cilj vežbe bio je provera osposobljenosti, uvežbanosti i koordinacije timova za brzo i efikasno postupanje u vanrednim situacijama.

Foto: UVS MUP

Vežbi su prisustvovali Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu i Aleksandar Lazović, direktor preduzeća „Energetika“ d.o.o., koji su istakli da su kontinuirana obuka i saradnja svih institucija koje učestvuju u sistemu zaštite i spasavanja, od ključnog značaja za bezbednost građana.