Slušaj vest

Vatrogasno - spasilačka brigada Kragujevac i Specijalizovane jedinice civilne zaštite demonstrirale su spremnost za spasavanje iz ruševina.

Na poligonu Vatrogasne čete „Zastava“ u toku je dvodnevni trening Specijalizovanih jedinica civilne zaštite za spasavanje iz ruševina, koji realizuje Sektor za vanredne situacije - Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu. Ove jedinice formira Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije sa ciljem da pruže pomoć profesionalnim pripadnicima Sektora za vanredne situacije, u slučaju vanrednog događaja ili vanredne situacije.

IMG-d3a4ec5887be1770a7e4addc6254bc95-V.jpg
Foto: UVS MUP

U okviru treninga, juče je uspešno održana taktičko-pokazna vežba u kojoj su učestvovali pripadnici Specijalizovanih jedinica civilne zaštite i Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac.

Vežba je simulirala složene zadatke spasavanja i pružanja pomoći u uslovima urušavanja objekta. Timovi su, koristeći specijalizovanu opremu i tehnike, efikasno izvršili izvlačenje i zbrinjavanje povređenih. Primarni cilj vežbe bio je provera osposobljenosti, uvežbanosti i koordinacije timova za brzo i efikasno postupanje u vanrednim situacijama.

IMG-a1360080672582d248ce1b9f8a14632e-V.jpg
Foto: UVS MUP

Vežbi su prisustvovali Zoran Kočović, načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu i Aleksandar Lazović, direktor preduzeća „Energetika“ d.o.o., koji su istakli da su kontinuirana obuka i saradnja svih institucija koje učestvuju u sistemu zaštite i spasavanja, od ključnog značaja za bezbednost građana.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaHITNA EVAKUACIJA! BUKTI OGROMAN POŽAR U LONDONU! 100 vatrogasaca na terenu gasi vatrenu stihiju! (FOTO/VIDEO)
london.png
PlanetaAUSTRALIJSKI VATROGASCI PODIGLI BURU! U ovakvim "gorućim" izdanjima ih još niste videli: Svima POPADALE vilice (FOTO)
pozar.jpg
SrbijaLJUDINE! Vatrogasci se borili sa stihijom kod Siriga, ali su ovog mališu spasli u poslednji čas (FOTO)
Screenshot 2025-10-16 142620.jpg
HronikaMAJKA I ĆERKA NASTARADALE U JEZIVOM POŽARU U RAKOVICI: Vatra buknula u stanu na sedmom spratu
Screenshot 2025-05-13 134507.jpg