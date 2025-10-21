Slušaj vest

Aleksandra Jović, učenica prvog razreda, osvojila je drugu nagradu u kategoriji srednjoškolaca za rad na temu: ''Sećanje je kao paučina između drveća'', na nagradnom konkursu u čast Rada Drainca.

Ovaj konkurs raspisala je osmi put Narodna biblioteka ''Rade Drainac'' u Blacu za radove u tri kategorije: esej o Radetu Draincu, srednjoškolci i osnovci.

Odluka žirija

Odluku je doneo žiri u sastavu: docent dr Mirjana Bojanić Ćirković sa Filozofskog fakulteta u Nišu, Aleksandra Blagodijević iz OŠ ''Sveti Sava'' u Varvarinu i pesnik Mihajlo Pršić.

Nagrada će joj biti dodeljena u četvrtak, u rodnoj kući velikog srpskog pesnika Rada Drainca.

Foto: Gimnazija Bora Stanković

Aleksandra Jović osvojila je i drugu nagradu na festivalu poezije ''Olovko, ne ćuti'' u Barajevu za rad na temu ''Moje snove mašta plete''. Nagrade su uručene u subotu u Barajevu.

- Aleksandra je veoma talentovana i motivisana za literarno stvaralaštvo i njen rad je zaista vidljiv iako je tek nešto manje od dva meseca u Gimnaziji ''Bora Stanković'', kao što je bio vidljiv i u osnovnoj školi. To potvrđuje i čak četvrti konkurs od početka školske godine na kome osvaja nagrade, odnosno ukupno šest osvojenih nagrada u ovom periodu. Naša škola je uvek imala i podržavala talentovane đake u svim oblastima, pa smo ponosni na Aleksandrine uspehe i radujemo se onima koji, bez sumnje, predstoje - kaže njena profesorka srpskog jezika i književnosti Nela Dimitrijević.