NEVEROVATAN PRIZOR U UNUTRAŠNJOSTI RTNJA Članovi ekspedicije se spustili u unutrašnjost, pa snimilivi ovo: "Oduzima dah" (VIDEO)
Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa planine Rtanj, ali iz drugog ugla. U pitanju je veličanstvena jama Jalov del koju su sve do njenog dna istraživali članovi Sportsko speleološko udruženje SAIS iz Knjaževca.
"Vertikala koja oduzima dah u najdubljoj poznatoj kraškoj jami do sada otkrivenoj na planini Rtanj", piše uz objavu na Instagram stranici "rtanjorgon".
Inače, kraška jama Jalov del dostiže dubinu od neverovatnih 166 metara.
Za portal Sokobanjske vesti članovi ove ekspedicije ranije su rekli da ih je najviše zadivila velelepna pedesetometarska vertikala koja vodi do velike dvorane sa oburvanim blokovima, a ova jama važi za najdublju krašku jamu na planini Rtanj.
Inače, jama u Jalovom delu je odranije poznata stručnoj javnosti jer su je istraživali i speleolozi osamdesetih godina prošlog veka.
Kurir/Sokobanjske vesti/rtanjorgon