Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije sa planine Rtanj, ali iz drugog ugla. U pitanju je veličanstvena jama Jalov del koju su sve do njenog dna istraživali članovi Sportsko speleološko udruženje SAIS iz Knjaževca.

"Vertikala koja oduzima dah u najdubljoj poznatoj kraškoj jami do sada otkrivenoj na planini Rtanj", piše uz objavu na Instagram stranici "rtanjorgon".

Inače, kraška jama Jalov del dostiže dubinu od neverovatnih 166 metara.

Za portal Sokobanjske vesti članovi ove ekspedicije ranije su rekli da ih je najviše zadivila velelepna pedesetometarska vertikala koja vodi do velike dvorane sa oburvanim blokovima, a ova jama važi za najdublju krašku jamu na planini Rtanj.

Inače, jama u Jalovom delu je odranije poznata stručnoj javnosti jer su je istraživali i speleolozi osamdesetih godina prošlog veka.

Kurir/Sokobanjske vesti/rtanjorgon

Ne propustiteDruštvoFILMSKA AKCIJA SPASAVANJA NA RTNJU: Muškarac silazio sa planine, pa se izgubio: Jedan potez mu spasio život
gss-kanjon-jerme-2.jpg
SrbijaOVA TAČKA U SRBIJI KRIJE TAJNU KOJA LEDI KRV U ŽILAMA: Po predanju, 7 devojaka je nestalo, a PREŽIVELA JE SAMO JEDNA - i to zbog ovoga! Priča i danas budi jezu
pecina-foto-youtube-printscreen-2.jpg
SrbijaDETALJI POŽARA NA RTNJU: Gori nisko rastinje, vatrogasci na terenu (video)
Screenshot 2025-06-06 090438.jpg
DruštvoPo kiši, vetru i magli na rukama izneli krst od 2 i po metra na vrh Rtnja! Misterija srušenih krstova na Vaskrs ujedinila ove mladiće, vratili simbol vere
Krst na Rtnju 3.jpeg