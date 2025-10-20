Slušaj vest

U novopazarskom naselju Poila došlo je do havarije i potopa na ulicama nakon što je pukla glavne vodovodna cev.

Količina vode bila je tolika da je kanalizacioni sistem potpuno zakazao, pa je voda počela da prodire u lokale i porodične kuće.

Novi Pazar potop
Foto: RINA

- Voda se u pojedinim delovima ulice izlila preko trotoara i ulazila u podrume i prizemlja objekata, nanoseći materijalnu štetu. Sva voda se sliva prema našim kućama. Kanalizacija ne može da primi ništa. Evo već duže vremena pokušavamo da sprečimo da uđe u lokal, ali džabe, kaže za RINU jedan od stanara.

Saobraćaj u tom delu naselja je u potpunosti obustavljen, a prolazak vozila je onemogućen zbog velike količine vode. Građani se snalaze kako znaju, a pojedini su sami pokušali da preusmere vodu lopatama i improvizovanim branama od džakova i dasaka.

Rina

Ne propustiteHronikaOPLJAČKANE DVE KUĆE U CENTRU NOVOG PAZARA: Lopovi ukrali veću količinu zlata
IMG_20250331_100444.jpg
DruštvoSTARA NOVOPAZARSKA ČARŠIJA I DALJE MIRIŠE NA DOMAĆI HLEB Peć na drva, ustajanje pre zore i ljubav prema pekarstvu: Ručno sve pravimo! (FOTO)
Bez naslova.jpg
HronikaSTIGLA PRESUDA ZA SILOVANJE MALOLETNICE U NOVOM PAZARU: Muškarac proglašen krivim, robijaće pet i po godina!
0601shutterstock-1735850117.jpg
DruštvoVOZAČ BIO ZAROBLJEN U KABINI ŠLEPERA VIŠE OD 12 SATI! Spazili ga PUKOM srećom, teretnjak sleteo s puta: Drama na putu Novi Pazar - Tutin (FOTO)
1759934161_foto-hamid-hadzic-2.jpg