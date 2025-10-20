Slušaj vest

U novopazarskom naselju Poila došlo je do havarije i potopa na ulicama nakon što je pukla glavne vodovodna cev.

Količina vode bila je tolika da je kanalizacioni sistem potpuno zakazao, pa je voda počela da prodire u lokale i porodične kuće.

Foto: RINA

- Voda se u pojedinim delovima ulice izlila preko trotoara i ulazila u podrume i prizemlja objekata, nanoseći materijalnu štetu. Sva voda se sliva prema našim kućama. Kanalizacija ne može da primi ništa. Evo već duže vremena pokušavamo da sprečimo da uđe u lokal, ali džabe, kaže za RINU jedan od stanara.

Saobraćaj u tom delu naselja je u potpunosti obustavljen, a prolazak vozila je onemogućen zbog velike količine vode. Građani se snalaze kako znaju, a pojedini su sami pokušali da preusmere vodu lopatama i improvizovanim branama od džakova i dasaka.