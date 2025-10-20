Slušaj vest

Najstarija loznička Osnovna škola ‘’Anta Bogićević’’ obeležila je 230. rođendan Svečanom akademijom održanom danas u Vukovom domu kulture. Svečanost, kojoj su prisustvovale brojne zvanice, nekadašnji zaposleni u ovoj školi i njeni bivši učenici, počela je kratkim filmom o njenom dosadašnjem radu i rezultatima, kojih je za minule 23 decenije bilo mnogo.

- Ovo je veliki jubilej i od nas se očekuje uvek najbolje. Škola postoji od 1795. godine, najstarija je u Jadru i jedna od najstarijih u Srbiji. Do 1932. je bila loznička, podrinjska škola, a onda je 1933. nazvana Narodna osnovna škola Vuk Karadžić, da bi od 1951. ponela ime po slavnom lozničkom vojvodi Antoniju Anti Bogićeviću, branitelju grada 1810. u boju na Loznici. Školska zgrada podignuta 1840. porušena je u bombardovanju na početku Velikog rata, a 1928. je napravljena stara škola u kojoj se i danas drži nastava. Danas imamo 68 zaposlenih i 630 učenika. Od februara, zahvaljujući državi, traje kompletna sanacija i rekonstrukcija novog dela škole, urađenog 1986, i kada bude završena imaćemo uslove koje naša škola zaslužuje – kazala je Vesna Panić, direktorka ‘’Antine’’.

Školu je prošlo na hiljade učenika i do danas je dala više doktora nauka i nebrojeno mnogo akademski obrazovanih Lozničana. U ime grada jubilej je čestitao pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović koji je ocenio da je iza škole ‘’230 godina predanog prosvetiteljskog rada’’.

1/8 Vidi galeriju Loznička škola proslavila 230. rodjendan Foto: T. Ilić

- Ova škola je ostala svetionik znanja i napretka u Loznici, ali i šire. Malo koja škola u Srbiji može se, kao ova, pohvaliti da su njeni učenici bili takvi velikani kao što su Vuk Karadžić i Jovan Cvijić i privilegija je današnjim đacima da slede stazu koju su nam oni prokrečili, ali i obaveza da je bar za pedalj prošire i produže. Loznica poklanja veliku pažnju obrazovanju i pruža podršku svim školama na teritoriji grada jer je naš cilj da učenici i nastavnici imaju što bolje uslove za rad i učenje. Siguran sam da će sledeći rođendan škola obeležiti u jednom od nasavremenijih školskih objekata u Srbiji zahvaljujući podršci Vlade Srbije i da će ‘’Antina’’ biti na ponos svih Lozničana – poručio je Jugović.