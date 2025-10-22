SRPSKA TRADICIJA OSVAJA SVET, NEMANJA SMISLIO NEŠTO ŠTO NIKO DO SADA NIJE URADIO Moderna verzija komplet lepinje iz Užica dominira "fine dining scenom" FOTO
Tradicionalna „lepinja sa sve“ ili komplet lepinja doživela je modernizaciju, preobražaj u skladu sa savremenim dobom u rukama užičkog kuvara Nemanje Vukašinovića.
Lepinja, jaje, kajmak i pretop su tradicionalni sastojci „lepinje sa sve“, a isti su sastojci i u „lepinji za svet“, kako ju je Nemanja nazvao, s tim što su sastojci savremeno interpretirani uz inovativne kulinarske tehnike, ali sa autentičnim ukusom.
- Osnova je lepinja od brašna sa vodenice, organsko mleko i domaći kajmak. Lepinja je od tog brašna. Preko ide žumance koje je odležalo u soli i espuma koja se pravi od mladog kajmaka i organskog mleka (espuma se nanosi pod pritiskom i pravi se pena). Služi se takva sa sferama od pretopa, odnosno to je prah od masnoće koja se odvaji tokom pečenja ubačen u sferu, a sfera je napravljena od dva elementa prirodnog porekla. To se služi na modernom tanjiru, dok se poklopac od lepinje služi na Maćanskom kamenu, a to je kamen koji se nekada koristio za pokrivanje kuća u Sirogojnu. Uz sve to služe se sfere od domaćeg jogurta, koji doprinosi savršenom balansu ukusa – objasnio je ovaj mladi užički kuvar.
On je dodao da je draž u konzumiranju ovog jela posebna.
- Ovde je na neki način intimniji doživljaj pri jelu, jer onaj ko je jede poklopcem probija sfere od pretopa i umače u lepinju. Mnogi koji su je probali kažu da je indetičnog ukusa kao „lepinja sa sve“, samo što je prezentacija drugačija i modernija. Za sada se može jesti u hotelu gde radim, a uskoro će biti jedna specijalizovana manifestacija gde će biti prikazana – kaže Nemanja.
Nemanja još kaže da je ideja nastala tako što je imao veliku želju da komplet lepinju rekonstruiše.
- Hoću da je plasiram u svet nekim modernim tehnikama, ali u spoju sa tradicijom. Nazvao sam je „lepinja za svet“, jer je ideja da plasiramo u svetu u fine dining restorane i ukažem na bogatstvo gastronomije zlatiborskog kraja – rekao je naš sagovornik i dodao da nije samo modernizovao ovaj poznati užički specijalitet, već i kljukušu, a radi i na vodnjiki i kačamaku.