Tradicionalna „lepinja sa sve“ ili komplet lepinja doživela je modernizaciju, preobražaj u skladu sa savremenim dobom u rukama užičkog kuvara Nemanje Vukašinovića.

Lepinja, jaje, kajmak i pretop su tradicionalni sastojci „lepinje sa sve“, a isti su sastojci i u „lepinji za svet“, kako ju je Nemanja nazvao, s tim što su sastojci savremeno interpretirani uz inovativne kulinarske tehnike, ali sa autentičnim ukusom.

- Osnova je lepinja od brašna sa vodenice, organsko mleko i domaći kajmak. Lepinja je od tog brašna. Preko ide žumance koje je odležalo u soli i espuma koja se pravi od mladog kajmaka i organskog mleka (espuma se nanosi pod pritiskom i pravi se pena). Služi se takva sa sferama od pretopa, odnosno to je prah od masnoće koja se odvaji tokom pečenja ubačen u sferu, a sfera je napravljena od dva elementa prirodnog porekla. To se služi na modernom tanjiru, dok se poklopac od lepinje služi na Maćanskom kamenu, a to je kamen koji se nekada koristio za pokrivanje kuća u Sirogojnu. Uz sve to služe se sfere od domaćeg jogurta, koji doprinosi savršenom balansu ukusa – objasnio je ovaj mladi užički kuvar.

On je dodao da je draž u konzumiranju ovog jela posebna.

- Ovde je na neki način intimniji doživljaj pri jelu, jer onaj ko je jede poklopcem probija sfere od pretopa i umače u lepinju. Mnogi koji su je probali kažu da je indetičnog ukusa kao „lepinja sa sve“, samo što je prezentacija drugačija i modernija. Za sada se može jesti u hotelu gde radim, a uskoro će biti jedna specijalizovana manifestacija gde će biti prikazana – kaže Nemanja.

Nemanja još kaže da je ideja nastala tako što je imao veliku želju da komplet lepinju rekonstruiše.