Društvo pčelara "Ćićevac" organizovalo je u Ćićevcu Drugu izložbu meda i pčelinjih proizvoda, koju je svečano otvorio predsednik Društva Dragoslav Nagulić. U ime lokalne samouprave prisutne je pozdravio predsednik Skupštine opštine Ćićevac Miloš Radosavljević podsetivši na činjenicu da je ova opština, na nivou Republike Srbije, u samom vrhu po broju pčelinjih društava u odnosu na broj stanovnika.

- Ovo je druga manifestacija ovog tipa koja se tokom godine dešava u našoj opštini, prva je bila u Stalaću, danas je u Ćićevcu i to pokazuje da ovde funkcioniše jedno ozbiljno društvo pčelara, sa velikim brojem članova, a sa druge strane imamo i ozbiljne proizvođače meda i proizvoda od meda. Opština Ćićevac je to prepoznala tako da mi svake godine budžetom opredeljujemo ozbiljna sredstva koja naši pčelari mogu da iskoriste za povećanje svoje proizvodnje, ali i za kupovinu potrebne opreme, izjavio je Radosavljević.

Pčelari Ćićevca u akciji, Izložba meda i pčelinjih proizvoda

U bogatom kulturno-umetničkom programu nastupili su OKUD "Bata Lačković" iz Kuršumlije i KUD "Kolo" iz Obreža. Istaknuti stručnjak za pčelarstvo iz Instituta za krmno bilje iz Kruševca dr Goran Jevtić je govorio o pčelarstvu, pesnik i pčelar Miljko Ristić iz Globodera je govorio svoju poeziju, a nastupili su i mladi harmonikaši Anđela i Pavle Filipović iz Zalogovca. Posetioci izložbe su uživali u degustaciji i kupovini kvalitetnih proizvoda domaćih pčelara.

Prema rečima Dragoslava Nagulića, cilj ove manifestacije je promocija pčelarstva, zdravih navika i domaće proizvodnje, ali i podsticanje mladih da se zainteresuju za ovaj plemeniti posao. Održano je i predavanje o pčelarstvu, namenjeno svim ljubiteljima meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i onima koji žele da se upoznaju sa osnovama i savremenim tehnikama pčelarenja.