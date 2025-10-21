Slušaj vest

Vladica se prvo obreo u Leskovcu gde je na krovu automobila, u stambenom kvartu, uhvatio beloušku - najsmrdljiviju zmiju, kako je rekao. On je u Leskovac došao na dojavu građana koji su primetili zmiju u blizini stambene zgrade.

Vladica je odmah prepoznao belouške - neotrovnu zmiju koja živi u blizini voda.

Iako je neotrovna, čak je i stručnjak Vladica oprezan sa njom jer "toliko smrdi da je to neverovatno". Naime, ona se brani smradom ali i glasnim šištanjem što dodatno zbuni i zaplaši ljude.

Vladica ima pune ruke posla sa zmijama tokom cele godine jer vole toplo pa se i u nevreme nađu tamo gde im nije mesto ne bi li se ugrjeale. Godišnje ih hvati između 80 i 100.

Vladicu u pomoć zovu ljudi iz svih krajeva Srbije ne samo zbog zmija nego i zbog osinjaka, stršljena...

Umesto u slavlju i s porodicom, Vladica je na svoj rođendan uklanjao ogromno gnezdo stršljena s tavana jedne porodične kuće...

 A proteklog vikenda je "jurcao" zmije i u dvorištu jedne porodične kuće u Vranju.

Kurir.rs

