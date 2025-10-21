Mnogi Leskovčani su se zgranuli kada su jutros nasred prometne ulice zatekli pobacane životinjske iznutrice.
GADAN PRIZOR U LESKOVCU: Pobacali iznutrice nasred prometne ulice, razvlače ih ptice i psi (FOTO)
Jutros su oni savesni Leskovčani bili šokirani kada su nasred prometne ulice videli životinjske iznutrice, i kako ih ptice i psi raznose.
Ovaj problem ugrožava zdravlje dece i odraslih.
“Takođe, privlači pse i druge životinje, i stvara ozbiljnu ekološku opasnost. Više puta smo pokušavali da reagujemo, ali se problem ponavlja jer nema adekvatne reakcije nadležnih”, konstatuju meštani Podruma.
