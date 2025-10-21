Slušaj vest

Jutros su oni savesni Leskovčani bili šokirani kada su nasred prometne ulice videli životinjske iznutrice, i kako ih ptice i psi raznose.

Ovaj problem ugrožava zdravlje dece i odraslih.

“Takođe, privlači pse i druge životinje, i stvara ozbiljnu ekološku opasnost. Više puta smo pokušavali da reagujemo, ali se problem ponavlja jer nema adekvatne reakcije nadležnih”, konstatuju meštani Podruma.

Kurir.rs/Jugmedia

