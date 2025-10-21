Slušaj vest

Mlade jedinke ove vrste ptica poznate su po tome što vole da odlete iz svog staništa, ali gotovo uvek se vraćaju kući. Takav slučaj je i sa dvogodišnjim supom Munjom.

- Munja je početkom juna odlučio da protegne krila i ode na letovanje u austrijske Alpe. Kako dolazi zima i verovatno je sneg zavejao planinske vrhove u Alpima odlučio je da krene nazad kući. Po dolasku, gde bi drugo, nego odmah se pojavio u restoranu Uvac gde ga je čekalo staro dobro poznato društvo. Zavičaj i supovima mnogo znači. Ovom prilikom i mi smo ga zabeležili na hranilištu, kažu u Fondaciji za zaštitu ptica grabljivica.

Kanjon Uvca je jedna od najvećih gnezdećih kolonija beloglavih supova u Evropi. Dok su mladi, do neke svoje pete godine ponašaju se kao pravi tinjedžeri, obilaze svet i svuda lete. Nakon toga, kad postignu polnu zrelost oko 62 odsto njih vraća se u svoju koloniju.

- Devedesetih godina beloglavi supovi u kanjonu Uvca bili su pred izumiranjem, jer je broj gnezdećih parova opao na svega sedam. Tada su preduzete stroge mere zaštite, formirano je hranilište na koje se godišnje iznosi oko 400 tona hrane i na taj način ptice su spasene od izumiranja i raseljavanja, kažu za RINU u Specijalnom rezervatu prirode Uvac.

Danas nema bojazni za njihovu budućnost jer se u kanjonu Uvca nalazi oko 500 odraslih jedinki, a u prethodnom periodu zabeležen je i svojevrsni „bejbi bum“ jer je u toku samo jedne godine kolonija dobila 117 mladunaca. Deo njih se markira kako bi se pratilo kretanje i dobijale informacije o načinu života.

Kurir.rs/RINA

