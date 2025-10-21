Slušaj vest

Nakon 15 dana od uvođenja, danas je ukinuta vanredna situacija na teritoriji opštine Ivanjica koja uvedena usled snežnih padavina koje su napravile kolaps, pre svega na lektroenergetskoj mreži i putnoj infrastrukturi.

- Na sednici Štaba za vanredne situacije, analizirano je stanje na terenu i definisani su naredni koraci kako bi se slične situacije izbegle tokom predstojeće zime, rekao je za RINU predsednik opštine Aleksandar Mitrović.

On dodaje da ne zaključeno da je blagovremena priprema najbolji način da se spreče veći problemi tokom zimskih meseci.

- Građani Ivanjice u mesecima pred nama mogu da računaju na bržu i efikasniju reakciju nadležnih službi ukoliko dođe do novih vremenskih nepogoda, zaključio je Mitrović.

Kurir/Rina

