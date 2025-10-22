Loznički Omladinski centar ponovo omogućava mladima koji imaju između 13 i 30 godina da pohađaju besplatnu školu engleskog i francuskog jezika. Cilj programa je da im se pruži prilika da unaprede jezičke veštine i kroz interaktivne časove u neformalnom okruženju steknu nova znanja i upoznaju kulturu i način života u zemljama čiji jezik uče.

Program je namenjen onima koji žele da osveže i unaprede postojeće znanje engleskog, nivoa B1 i B2, dok je škola francuskog, kako se navodi, idealna za početnike i one koji žele da nastave učenje ”jezika umetnosti i kulture”, nivoi A1, A2 i B1. Obe škole počinju 1. novembra, broj mesta je ograničen, pa iz Omladinskog centra pozivaju zainteresovani da se blagovremeno prijave. Za školu engleskog jezika može se prijaviti sve do kraja ove sedmice, a za francuski je to pretposlednji dan oktobra. Učenje jezika otvara vrata novih mogućnosti zato, zajedno podržimo mlade u Loznici da uče, napreduju i otkriju svet kroz jezik, poručuju iz Omladinskog centra.