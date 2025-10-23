Slušaj vest

Punih trideset godina, svakog oktobra, u župskom selu Velika Gornja Vrbnica, održava se kulturna manifestacija "Glišićevi dani", posvećena velikanu srpske proze.

Događaj koji traje 30 godina u Velika Gornja Vrbnica praktčno je otvorila učiteljica Magdalena Ivljanin govoreći o bogatom i značajnom stvaralaštvu začetnika srpskog književnog realizma Milovana Glišića, čuvenog književnika koji je učiteljevao u Župi i napisao najlepše realističke pripovetke "Prva brazda" i "Tetka Desa".

Duško Dunjić, direktor Osnovne škole "Aca Aleksić" iz Aleksandrovca je pozdravio goste, a pomoćnik predsednice opštine Nenad Jozić je otvorio 30. "Glišićeve dane" ističući da ova manifestacija predstavlja vrlo važan kulturni događaj u opštini Aleksandrovac.

Na poljoprivrednoj izložbi predstavljeni su specijalitetima etno kuhinje, domaće radinosti i kvalitetne domaće rakija, a posetioci i učesnici su uživali u brojnim delikatesama, koje su pripremili domaćini.

U seoskom Domu kulture nastupili su učenici ove škole, zatim glumci Trsteničkog pozorišta s dramsko-scenskom predstavom "Glišiću u čast", koja je oduševila publiku, a članovi Kulturno-umetničkog društva "Župa" iz Aleksandrovca su izveli splet narodnih pesama i igara.

Učesnicima su dodeljene zahvalnice, a diplome zaslužnima za održavanje manifestacije.

Najbolja u pripremanju etno hrane bila je Vesna Petrović, drugo mesto osvojila je Daliborka Džamić, treće Olivera Petrović.

Najbolju izložbu poljoprivrednih proizvoda priredila je Bojana Petrović, drugi je bio Saša Džamić, a treće mesto je zauzeo Dalibor Mikić. U domaćoj radinosti pobedila je Stana Miljković, a Suzana Bežanović i Anica Sebić osvojile su drugo i treće mesto. Najbolju rakiju imala je Anica Sebić, drugi je bio Saša Džamić, dok je trežće mesto pripalo Darku Sebiću.

Organizator manifestacije je Kulturno – prosvetna zajednica "Župa", uz podršku Osnovne škole "Prva brazda" – izdvojenog odeljenja matične škole "Aca Aleksić" iz Aleksandrovca, Doma kulture "Milosav Buca Mirković" i Mesne zajednice Gornja Velika Vrbnica, a pokrovitelj opština Aleksandrovac.