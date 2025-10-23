Slušaj vest

U naselju Bajmok, dvadesetak kilometara udaljenom od Subotice, obeležena je svečano godišnjica oslobođenja od fašističke okupacije 1944. godine, ispred spomenika skulpture "Baklja sećanja", vajarke Ane Bešlić.

Selo je oslobođeno devet dana posle Subotice, toliko su još trajale žestoke borbe, posle 10. oktobra.

Vence su položili ispred Grada Subotice Ilija Maravić, predstavnici bajmočke mesne zajednice, predstavnici SUBNOR-a Subotice i Bajmoka, Udruženje ratnih dobrovoljaca i njihovih potomaka „Kralj Petar I“.

Bajmočani su odali počast borcima i žrtvama Drugog svetskog rata i obeležili 81. godinu od kolonizacije Bajmoka.

"Čuvamo sećanja na taj dan, kada je pre 81. godine stigla sloboda u ovo mesto, nakon što su borci i žrtve fašističkog nasilja i ubijanja iz Drežnice i Like, počeli da se doseljavaju u Bajmok", podsetio je Aleksandar Toković, predsednik SUBNOR-a Subotica.

U svečanom delu programa nastupile su učenice Osnovne škole "Vuk Karadžić" iz Bajmoka, a evocirane su i uspomene poznatim partizanskim i sovjetskim pesmama, u čast podsećanja na slobodu naroda i pobedu antifašizma u Drugom svetskom ratu.