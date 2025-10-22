Slušaj vest

Na gotovo 1.200 metara nadmorske visine, podno planine Jadovnik, smešteno je selo Kaćevo, jedno od najstarijih i najlepših u prijepoljskoj opštini. Iako život u planini nije lak, njegovi meštani nisu odustali od svog ognjišta. Naprotiv, poslednjih godina sve više kuća dobija novi sjaj, a među njima i škola koju od zatvaranja čuva samo jedno dete – devetogodišnja Eldina Hurić.

Ova učenica trećeg razreda osnovne škole “Sveti Sava” u izdvojenom odeljenju u Kaćevu svakog dana pešači i putuje šest kilometara kako bi stigla na nastavu.

- Lepo mi je u školi, učiteljica je dobra, ali mi ponekad ipak nedostaju drugari. Trudim se da budem dobar đak - iskreno za RINU kaže mala Eldina – jedini đak u ovoj "kući znanja".

Njena učiteljica svakog dana pređe oko 20 kilometara kolima, a deo puta i peške, samo da bi Eldina imala jednake uslove kao i svi ostali učenici u Srbiji.

- Prednost je što možemo da se potpuno posvetimo jednom učeniku, ali nedostatak je što nema društva, to se stvarno oseti - kaže ona.

Selo počelo ponovo da "buja"

Kaćevo je nekada vrvelo od ljudi, onda je zamrlo ali danas se ponovo budi. U proteklih pet godina u ovom podjadovničkom selu podignuto je 57 novih objekata, od čega je 23 vikendica. Među novim vlasnicima ima i povratnika iz inostranstva, koji su odlučili da svoj novac ulože upravo u rodni kraj.

1/11 Vidi galeriju Eldina je jedina učenica škole u udaljenom planinskom selu Foto: RINA

- Radio sam u Beogradu i Čačku, imao sam svoj posao, ali me srce povuklo nazad. Ovde sam rođen, ovde se najbolje diše - kaže jedan od povratnika.

Iako je Kaćevo bošnjačko selo, njegovi stanovnici s ponosom ističu bratske odnose sa komšijama Srbima iz susednih sela.

- Kada su slave, sahrane ili bogomolje, uvek smo zajedno, bez obzira da li je crkva ili džamija. Oduvek smo jedni drugima pomagali i tako će biti i ubuduće - kažu meštani.

Kaćevo ima sve što jedno planinsko selo može da poželi – netaknutu prirodu, bogatu tradiciju i dobre ljude. Zahvaljujući subvencijama, organska proizvodnja sira i kajmaka ponovo je u usponu. Stabilno snabdevanje strujom biće obezbeđeno do kraja meseca, a jedino što još nedostaje jeste kilometar nasutog puta koji bi povezao školu i centar sela.

- Nije nam neophodan asfalt, ali makar da se put dovede u normalno stanje – do škole, groblja i verskog objekta - poručuju meštani.