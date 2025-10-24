Slušaj vest

Katića kuća u Trsteniku, kao kuća imućne i ugledne trgovačke porodice Katića podignuta je u trećoj četvrtini 19. veka. Predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja, a zbog nebrige prethonih vlasnika bila je u fazi propadanja.

Kuća je uvek bila u privatnom vlasništvu i sada je u vlasništvu Gorana Boškovića iz Trstenika. Kupljena je od praunuka Katića koji sada nije živ. Kuća raspolaže sa placem od 30,5 ari. U toku je potpuna rekonstrukcija prema konkretnim uputstvima Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva.

O istorijatu Katića kuće govorio nam je Goran Bošković, citiraći Vikipediu:

Njen vlasnik, Stevan Katić, trgovac iz Trstenika, rođen u selu Bogdanje, već u prvoj generaciji stekao je ugled i imetak, potvrđujući svojim primerom ovu često uočavanu pojavu u Srbiji pretprošlog veka. Stevan je bio poslanik Svetoandrejske Velike narodne Skupštine 1858. godine, značajne po odluci da se knezu Milošu ponovo preda vlast. Njegov sin Petar, takođe trgovac, bio je senator i poslanik.

- Katići su bili ugledna trgovačka porodica koji su dosta trgovali i sa Bečom. Kada je Petar posećivao Beč, video je kuću koja mu se mnogo dopala. Pitao je čija je i rekli su mu da je sirijska. Zatražio je plan kuće koji je dobio zahvaljujući dobrim trgovinskim vezama u Austriji. Kuća je jedinstvena u Srbiji, ima simetrične doksate i pripada tipu moravske kuće sa primesama orijentalnog stila, kaže Goran Bošković.

Zgrada u osnovi pripada tipu moravske kuće sa primesama orijentalnog stila. Kuća je spratna, lomljenim kamenom zidana zgrada, pokrivena ćeramidom. Većih dimenzija i snažnije fizičke strukture, nju karakteriše široka opšivena streha, veći prozori i prostrani, s krajeva ispušteni trem u prizemlju i na spratu dvorišne strane.

Prizemlje kuće, sa dva kamena, lučno završena ulaza, podeljeno je, s jedne strane, na dve stambene prostorije, a sa druge, na delom ukopan podrum, dok je spratni deo podeljen na četiri sobe, po dve sa obe strane hodnika u čijem produžetku je ostava. Katića kuća je jedna od retkih, gotovo u neizmenjenom obliku sačuvanih starogradskih kuća, nastalih kao odraz potreba i shvatanja narastajućeg srpskog patrijarhalnog građanskog sloja u drugoj polovini 19. veka.