Jedna mrvica od samo tri meseca našla se na ulici u Zaječaru, prepuštena na milost i nemilost.
NEMA NIŠTA I NIKOG NA OVOM SVETU SEM OVE KUTIJE: Zaječarci apeluju da se ovoj mrvici nađe topli dom, prevoz obezbeđen (FOTO)
Zato Udruženje Beta iz Zaječara čini sve da joj nađe topli dom jer osim ove kutije ona nema ništa i nikog na ovom svetu.
Ima samo tri meseca i sićušna je a njen pogled govori sve...
"Hladno jutro u Zaječaru. A jedna mrva, dočekuje ga u kutiji, na ulici. Ima oko tri meseca, mnogo je mala i nema ništa sem ove improvizovane kućice. Njena tuga je neopisiva rečima. Molimo vas, pomozite da nadje dom. Prevoz iz Zaječara bismo dogovorili", napisali su u svojoj objavi.
Za razliku od ostatka Srbije u kojoj su jutrošnje temperature bile i po 17 stepeni, Zaječar je jutros bio najhladniji grad sa samo 7 stepeni u 7 časova. Hladniji i od Sjenice u kojoj je jutros izmereno 8.
