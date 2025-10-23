Slušaj vest

Zato Udruženje Beta iz Zaječara čini sve da joj nađe topli dom jer osim ove kutije ona nema ništa i nikog na ovom svetu.

Ima samo tri meseca i sićušna je a njen pogled govori sve...

"Hladno jutro u Zaječaru. A jedna mrva, dočekuje ga u kutiji, na ulici. Ima oko tri meseca, mnogo je mala i nema ništa sem ove improvizovane kućice. Njena tuga je neopisiva rečima. Molimo vas, pomozite da nadje dom. Prevoz iz Zaječara bismo dogovorili", napisali su u svojoj objavi.

Za razliku od ostatka Srbije u kojoj su jutrošnje temperature bile i po 17 stepeni, Zaječar je jutros bio najhladniji grad sa samo 7 stepeni u 7 časova. Hladniji i od Sjenice u kojoj je jutros izmereno 8.