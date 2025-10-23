Slušaj vest

Žene na selu su tihe herione, na čijim leđima ponekad leži čitavo domaćinstvo. One ustaju rano, namiruju stoku, a dok muškarci rade teže fizičke poslove, one se bave kućom i porodicom. Ponekad i one rame uz rame sa svojim muževima i sinovima. Radni dan im traje dugo, a u svim tim satima koje posvećuju drugima često zaborave da pomisle na sebe i svoje zdravlje, a dešava se da kod lekara idu samo na crveno slovo.

Kata Terzić sa porodicom živi u dragačevskom selu Goračići i potvrđuje da žene sa sela najčešće kod lekara idu samo kad ih nešto zaboli.

- Znate, mi žene na selu retko idemo kod lekara. Znate zašto? Zato što nam je daleko. Ja treba da idem u Čačak, a treba mi šofer. Muž mi je preboleo koronu i ne može lako da vozi, drhte mu ruke. Stoga moram čekati decu da me povezu, a i oni imaju svoje obaveze, ne mogu da ih opterećujem - započinje priču za RINU domaćica Kata.

"Nemamo ambulantu, lekare ni sestre!"

Ističe da je najteže što u selu Goračići više nema stalne ambulante, nemaju ni lekara ni sestru koji su im uvek dostupni i moraju skoro za sve da idu u Dom zdravlja u Guču ili još dalje, do Čačka.

- Skoro sam bila kod lekara, privatno, jer me bole kosti. Doktor mi prepisao injekcije, kupila sam ih u apoteci, ali u Goračićima nemam gde da ih primim jer su nam ukinuli su ambulantu, nemamo lekara ni sestru. Onda sam otišla u Guču, u Dom zdravlja, i molila sestre da mi daju injekciju, ali su mi rekle da moram ići u Čačak kod svog lekara po nalog. Na kraju sam otišla kod privatnika u Guči, jedna žena me primila i dala injekciju. Primila sam šest–sedam, sve tamo. Žalila sam se, ali niko nije reagovao. Trebalo bi lekar da dolazi bar dva puta sedmično u selo. Kad bi ambulatna radila redovno, mnogo bi nam olakšalo - kaže Kata.

Dragačevka kaže da su penzije male, a kada je u pitanju zdravlje sve košta. Ipak, Kata hvala Bogu, ima veliku porodicu — decu, unuke i praunuke koji pomažu na svaki način.

Kata Terzić Foto: RINA

Preventivni ginekološki pregledi od velikog značaja za žene koje žive na selu

Kada je u pitanju zdravstvena zaštita žena na seoskom području na teritoriji Dragačeva jako je važno probuditi svest kod žena da ne idu samo kod doktora kad ih nešto zaboli, nego da obavljaju i preventivne preglede.

- Naše područje ima oko 18.000 stanovnika, od čega su dve trećine žene. Međutim, žene se nedovoljno odazivaju na preglede. Postoji grupa koja redovno dolazi, ali i jedna koja godinama, čak i po 20 godina, nije bila na ginekološkom pregledu. Mi organizujemo skrininge, najčešće subotom, i pozivamo ih telefonski. Preventivni pregledi su izuzetno važni – rano otkrivanje karcinoma grlića materice i dojke može spasiti život. Pregledi traju kratko, a svaka žena bi trebalo bar jednom godišnje da dođe. Nažalost, mnoge dolaze tek kada osete tegobe, kad već može biti kasno - izjavila je dr Biljana Čvorović, ginekolog Doma zdravlja Lučani.

dr Biljana Čvorović Foto: RINA

"Veliki pomak, ali..."

Ističe da je u 90% slučajeva karcinoma dojke, ako se otkrije na vreme, bolest izlečiva. Samopregled dojki bi trebalo da se radi jednom nedeljno, najbolje tokom kupanja. Ultrazvučni pregled jednom godišnje, a mamografski svake dve godine, naročito za žene od 50 do 70 godina.

- Mi u Lučanima i Guči stalno informišemo žene, razgovaramo s njima, dajemo uputstva kako da se same pregledaju i da se jave ako primete promenu. U poslednjih godinu dana imamo i radiologa koji radi ultrazvučne preglede dojki, a u čačanskoj bolnici je nabavljen novi mamograf. To je veliki pomak. Što se tiče malignih bolesti, na našem području se godišnje otkriju dve do tri žene s karcinomom grlića materice ili dojke. Broj novoobolelih je u porastu, ali zahvaljujući preventivnim pregledima i ranom otkrivanju, preživljavanje je znatno veće - ističe doktorka.

U Domu zdravlja Lučani žene mogu obaviti sve osnovne ginekološke preglede – opšti, ultrazvučni i kolposkopski, kao i ultrazvuk dojki.

- Mamografija se radi samo u Čačku, ali mi zakazujemo termine ženama u bolnici. Poruka svim ženama, posebno onima sa sela je dođite dok nije kasno, poručuje ginekološkinja.