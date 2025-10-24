Slušaj vest

Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, izvršiće u petak, 24. oktobra, u periodu od 9 do 14 časova, preuzimanje, transport i uništavanje pronađenih ubojnih sredstava na teritoriji Šumadijskog okruga.

Na teritoriji grada Kragujevca mahom u domaćinstvima pronađene su ručna bomba, puščana municija, kao i artiljerijski projektil.

Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva "Kormanput" d.o.o. Korman, na lokaciji "Straževica" u selu Gradac u Batočina, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti.

Kurir.rs/Rina

