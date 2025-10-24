Evo gde i u koliko sati se uništavaju projektili i municija
BOMBA, MUNICIJA I PROJEKTIL PRONAĐENI U DOMAĆINSTVIMA Drama u Kragujevcu: Uništavaju se danas u kamenolomu u selu Gradac
Tim za uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Odeljenja za civilnu zaštitu, Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, izvršiće u petak, 24. oktobra, u periodu od 9 do 14 časova, preuzimanje, transport i uništavanje pronađenih ubojnih sredstava na teritoriji Šumadijskog okruga.
Na teritoriji grada Kragujevca mahom u domaćinstvima pronađene su ručna bomba, puščana municija, kao i artiljerijski projektil.
Preuzeta ubojna sredstva biće uništena u kamenolomu privrednog društva "Kormanput" d.o.o. Korman, na lokaciji "Straževica" u selu Gradac u Batočina, uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti.
