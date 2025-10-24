Slušaj vest

To se dogodilo anonimnom Valjevcu čiji je video objavljen na lokalnoj Instagram stanici.

Šetnja pored reke Gradac, učinila se uzbudljivom, kako se ka njemu "kotrljalo" čudo, izdaleka nejasno i neprepoznatljivo.

A onda se zaustavilo - jazavac, "glavom i bradom"! Neki su se našalili da je krenuo na sud kao u pripoveci Petra Kočića...

Više posetioca ove stranice prokomentarisali su da se autor snimka dobro proveo jer je, prema pričama lovaca, jazavac poznat kao agresivna životinja snažnog ugriza i kandži, te da se dešava da napada muškarce za međunožje!?

Ovo nije prvi put da se jazavci nađu na ulici i da izađu među ljude, jer u potrazi za hranom "zalutaju".

Na selima, oni koji obrađuju zemlju, ne vole ni tragove jazavaca da vide jer onda znaju da će šteta biti velika!

Porodica jazavca može da pojede više od tone mladog ili zrelog kukuruza godišnje, a tamane i sve ostalo na njivi, u voćnjaku, povrtnjaku, a ne mrze, kažu, ni meso.

Kreću se uglavnom noću, zato im je od svih čula vid nešto slabiji, ali sluh i njuh su oštri.

(Kurir.rs/Informer)

