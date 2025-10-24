VRANJE NE ZABORAVLJA ŠKOTSKE HEROINE: Položeni venci i cveće pored spomenika
Pošta heroinama odata je kraj spomenika “Žene Škotske” gde su položeni venci i cveće, u znak sećanja na dr Izabel Emsli Haton i žene Škotske koje su lečile ranjene Vranjance sa Solunskog fronta u Velikom ratu.
Predsednica Skupštine Zorica Jović istakla je da je “Veliki rat doneo nama, Srbima, nesreću koja je prevazilazila tragediju Evrope toga vremena, a jedna od tragedija koja je zadesila Srbiju je i iznuđeno povlačenje srpske vojske preko albanskih gudura, poznatije kao „Albanska golgota”.
Ona je podsetila da je jedan od hroničara koji je svoje znanje i pisanje posvetio upravo utvrđivanju ogromnih zasluga 'Žena Škotske' za unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji, pa i u Vranju, bio dr Vukašin Vule Antić
“Neposredno pre dolaska jedinice u Vranje, kao glavni lekar, na čelo „Amerike“ dolazi mlada dr Izabel Emsli Haton, koja u svojim memoarima opisuje to vreme kao „najznačajniji period života u ratu, a možda i u celom životu“. Vranje je u tom trenutku bilo bez lekara. “Bolnica „Amerika“ predvođena doktorkom Izabel Emsli Haton stigla je, srdačno dočekana, u Vranje 15. oktobra. Beše se okupio silan svet, koji ih je zasipao cvećem iz vranjskih bašti. A mnogi su sa zahvalnošću prilazili kolima i celivali ih”, piše dr Vukašin Antić u svojoj knjizi “Bolnica u Vranju”.
Dr Izabel Emsli Haton, Agnes Erl, Agnes Benet, i ostale doktorke i medicinske sestre, koje su preko pola sveta, iz Australije i Novog Zelanda, svoj smisao našle među srpskom vojskom i u Vranju, predstavljaju iskonsku plemenitost ljudske duše. Blagopočivši Patrijarh Pavle je rekao: “Nije važno ko odakle potiče, već u šta izraste”. Hrabre pripadnice “Bolnica žena Škotske” prevazišle su istorijski trenutak jer su postale deo nas. Zato Vranje ne zaboravlja. Utkane u istoriju grada, zauvek će biti deo naše prošlosti, našeg nasleđa. Jer, “ono što činimo u životu, odjekuje u večnosti”, istakla je u svom govoru predsednica Skupštine Zorica Jović.
Nikola Popović v.d. direktora Zdravstvenog centra Vranje istakao je da su . Vranjanci pripadnice škotske misije s pravom smatrali čudotvorkama, jer je u Srbiji u to vreme bilo malo, a u Vranju i nije bilo žena lekara, a kamoli hirurga.
“Ove pre svega hrabre i veoma požrtvovane žene u narodu poznate kao „male sive prepelice“ su naš legat. Ostavile su nam u zaveštanje ljudskost, nesebično požrtvovanje i ljubav za ljude, onda kada je najteže“, istakao je Popović.
Hor Medicinske škole i učenica ove škole Teodora Tasić učestvovali su u program posvećenom odavanju pošte ženama Škotske..
Vence i cveće na spomenik ,,Žene Škotske“položili su predsednica Skupštine Zorica Jović sa saradnicima, komandant 4. brigade Kopnene vojske pukovnik Grujica Vuković sa saradnicima, načelnik Policijske uprave u Vranju Saša Nedeljković sa saradnicima, zamenik predsednika Gradske opštine Vranjska Banja Marko Nikolić, zamenik predsednika opštine Mladenovac Zoran Stevanović, v.d. direktora ZC Vranje Nikola Popović sa saradnicama, direktorka Medicinske škole “Izabel Emsli Haton” Gordana Jovanović sa saradnicima i delegacije Udruženja potomaka ratnika oslobodilačkih ratova Srbije do 1918. godine i SUBNOR-a.