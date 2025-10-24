Slušaj vest

Pošta heroinama odata je kraj spomenika “Žene Škotske” gde su položeni venci i cveće, u znak sećanja na dr Izabel Emsli Haton i žene Škotske koje su lečile ranjene Vranjance sa Solunskog fronta u Velikom ratu.

Predsednica Skupštine Zorica Jović istakla je da je “Veliki rat doneo nama, Srbima, nesreću koja je prevazilazila tragediju Evrope toga vremena, a jedna od tragedija koja je zadesila Srbiju je i iznuđeno povlačenje srpske vojske preko albanskih gudura, poznatije kao „Albanska golgota”.

Foto: Kurir/T.S

Ona je podsetila da je jedan od hroničara koji je svoje znanje i pisanje posvetio upravo utvrđivanju ogromnih zasluga 'Žena Škotske' za unapređenje zdravstvene zaštite u Srbiji, pa i u Vranju, bio dr Vukašin Vule Antić

“Neposredno pre dolaska jedinice u Vranje, kao glavni lekar, na čelo „Amerike“ dolazi mlada dr Izabel Emsli Haton, koja u svojim memoarima opisuje to vreme kao „najznačajniji period života u ratu, a možda i u celom životu“. Vranje je u tom trenutku bilo bez lekara. “Bolnica „Amerika“ predvođena doktorkom Izabel Emsli Haton stigla je, srdačno dočekana, u Vranje 15. oktobra. Beše se okupio silan svet, koji ih je zasipao cvećem iz vranjskih bašti. A mnogi su sa zahvalnošću prilazili kolima i celivali ih”, piše dr Vukašin Antić u svojoj knjizi “Bolnica u Vranju”.

Foto: Kurir/T.S

Dr Izabel Emsli Haton, Agnes Erl, Agnes Benet, i ostale doktorke i medicinske sestre, koje su preko pola sveta, iz Australije i Novog Zelanda, svoj smisao našle među srpskom vojskom i u Vranju, predstavljaju iskonsku plemenitost ljudske duše. Blagopočivši Patrijarh Pavle je rekao: “Nije važno ko odakle potiče, već u šta izraste”. Hrabre pripadnice “Bolnica žena Škotske” prevazišle su istorijski trenutak jer su postale deo nas. Zato Vranje ne zaboravlja. Utkane u istoriju grada, zauvek će biti deo naše prošlosti, našeg nasleđa. Jer, “ono što činimo u životu, odjekuje u večnosti”, istakla je u svom govoru predsednica Skupštine Zorica Jović.

Nikola Popović v.d. direktora Zdravstvenog centra Vranje istakao je da su . Vranjanci pripadnice škotske misije s pravom smatrali čudotvorkama, jer je u Srbiji u to vreme bilo malo, a u Vranju i nije bilo žena lekara, a kamoli hirurga.

Foto: Kurir/T.S

“Ove pre svega hrabre i veoma požrtvovane žene u narodu poznate kao „male sive prepelice“ su naš legat. Ostavile su nam u zaveštanje ljudskost, nesebično požrtvovanje i ljubav za ljude, onda kada je najteže“, istakao je Popović.