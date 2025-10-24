Slušaj vest

Posle nekoliko dana oporavka, beloglavi sup iznet na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.

Beloglavi sup iznet je na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je, nakon kraćeg prilagođavanja od oko sat vremena, uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.

- Zahvaljujemo se svim ljudima koji su učestvovali u njegovom spašavanju i oporavku - posebno Banetu koji nam je prvi javio za povređenu pticu, veterinaru Saletu, Velji, Jeleni, Adonu, Luciji, Arijanu, Strahinji i Sari- piše na Instagram stranici "borzanionline.

Oni se dalje zahvaljuju i direktoru Rezervata "Uvac" Nikoli na stručnim instrukcijama, ljudima iz Nacionalnog parka Šar planina, kao i vojnicima poljskog kontingenta KFOR-a.

- Na kraju, posebna zahvalnost Paji koji je organizovao ceo proces oporavka i vraćanja našeg beloglavog supa u prirodu - kažu na Instagram stranici "borzanionline" koja je i objavila ove divne vesti.

Ne propustiteSrbijaMUNJA SE VRATIO KUĆI POSLE LETOVANJA NA ALPIMA! Mladi beloglavi sup iz Srbije opet gospodari nebom iznad Uvca
16612484231013519-1632729646novavarosuvacbeloglavisupovifotorina2-ls.jpg
SrbijaPRAVI SE VIP RESTORAN ZA KRALJEVE SRPSKOG NEBA: Velika ekološka nacionalna kampanja ovog vikenda na Pešterskoj visoravni
16612484231013519-1632729646novavarosuvacbeloglavisupovifotorina2-ls.jpg
SrbijaPOŠAO KUĆI U SRBIJU, PA ZALUTAO! Veličanstvenog beloglavog supa Stoju nestrpljivo čekaju na Uvcu
0631shutterstock-763384849.jpg
SrbijaTRI MLADA BELOGLAVA SUPA IZVUČENA IZ UVAČKOG JEZERA: Ptice trenutno u volijerima u hranilištu Manastirina (FOTO)
1742124028_nova-varos-rezervat-beloglavi-supovi-fotorina3.jpg