NEVEROVATAN PRIZOR NAD BREZOVCIMA Gospodar neba se nakon težeg oporavka ponovo našao među oblacima (VIDEO)
Posle nekoliko dana oporavka, beloglavi sup iznet na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.
Beloglavi sup iznet je na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je, nakon kraćeg prilagođavanja od oko sat vremena, uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.
- Zahvaljujemo se svim ljudima koji su učestvovali u njegovom spašavanju i oporavku - posebno Banetu koji nam je prvi javio za povređenu pticu, veterinaru Saletu, Velji, Jeleni, Adonu, Luciji, Arijanu, Strahinji i Sari- piše na Instagram stranici "borzanionline.
Oni se dalje zahvaljuju i direktoru Rezervata "Uvac" Nikoli na stručnim instrukcijama, ljudima iz Nacionalnog parka Šar planina, kao i vojnicima poljskog kontingenta KFOR-a.
- Na kraju, posebna zahvalnost Paji koji je organizovao ceo proces oporavka i vraćanja našeg beloglavog supa u prirodu - kažu na Instagram stranici "borzanionline" koja je i objavila ove divne vesti.