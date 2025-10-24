Slušaj vest

Beloglavi sup iznet je na brdo Gradište iznad Brezovice, gde je, nakon kraćeg prilagođavanja od oko sat vremena, uspešno poleteo i vratio se svom prirodnom okruženju.

- Zahvaljujemo se svim ljudima koji su učestvovali u njegovom spašavanju i oporavku - posebno Banetu koji nam je prvi javio za povređenu pticu, veterinaru Saletu, Velji, Jeleni, Adonu, Luciji, Arijanu, Strahinji i Sari- piše na Instagram stranici "borzanionline.

Oni se dalje zahvaljuju i direktoru Rezervata "Uvac" Nikoli na stručnim instrukcijama, ljudima iz Nacionalnog parka Šar planina, kao i vojnicima poljskog kontingenta KFOR-a.