U Novom Sadu tokom večeri kiša izazvala više saobraćajnih nezgoda na Futoškoj, Bulevaru Evrope i Sentandrejskom putu. Učesnici prošli sa lakšim povredama.
Srbija
KOLAPS U NOVOM SADU USLED KIŠE: Nekoliko saobraćajki tokom večeri, srećom nema teže povređenih! Vozačima se savetuje oprez (FOTO)
NOVI SAD - Tokom večernjih sati, na uglu Futoške ulice i Hajduk Veljkove u Novom Sadu, dogodila se saobraćajna nezgoda usled kišnog vremena.
Prema dostupnim informacijama, nema teže povređenih lica, javlja 192.
Kako javlja ova Instagram stranica, pre toga je došlo do još jedne saobraćajne nezgode.
Nezgode su zabeležene i na Bulevaru Evrope, kao i na nadvožnjaku na Sentandrejskom putu.
Na svu sreću, u svim slučajevima učesnici su prošli sa lakšim povredama.
Vozačima se savetuje oprez zbog kiše i mokrih kolovoza.
