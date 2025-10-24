Slušaj vest

NOVI SAD - Tokom večernjih sati, na uglu Futoške ulice i Hajduk Veljkove u Novom Sadu, dogodila se saobraćajna nezgoda usled kišnog vremena.

Prema dostupnim informacijama, nema teže povređenih lica, javlja 192.

Kako javlja ova Instagram stranica, pre toga je došlo do još jedne saobraćajne nezgode.

Nezgode su zabeležene i na Bulevaru Evrope, kao i na nadvožnjaku na Sentandrejskom putu.

Na svu sreću, u svim slučajevima učesnici su prošli sa lakšim povredama.

Vozačima se savetuje oprez zbog kiše i mokrih kolovoza.

Kurir.rs

