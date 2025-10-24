Slušaj vest

U Prvrednoj komori Srbije održan je poslovni forum Srbija - Azerbejdžan sa cilјem unapređenja ekonomske saradnje i uspostavlјanja novih poslovnih kontakata kroz B2B susrete između srpskih i azerbejdžanskih kompanija, a u okviru devetog zasedanja Međuvladine komisije za trgovinsko-ekonomsku saradnju Srbije i Azerbejdžana.

- Naši narodi su strateški partneri, a naročito je važno da unapredimo direktnu poslovnu saradnju između kompanija. Uvođenje direktnog leta između Bakua i Beograda biće od klјučnog značaja za dalјi razvoj ekonomskih i industrijskih odnosa. Srbija i Azerbejdžan će dati sve od sebe da tu ideju realizuju,izjavio je ministar kulture Nikola Selaković.

Predstavnici službe prodaje i marketinga SB “Merkur” iz Vrnjačke Banje Bojana Beljić i Srđan Kožetinac učestvovali su na ovom skupu, zajedno sa 50 kompanija iz Srbije i 20 iz Azerbejdžana. Nakon prezentacije potencijala za saradnju između zemalja održani su B2B sastanci gde su otvorene mogućnosti sa saradnju Merkura sa firmama i turističkim agencijama iz Azerbejdžana.

Foto: Merkur Vrnjačka Banja

Prezentovani plan da se uvede direktna avio linija Beograd-Baku jedna je od ključnih stavki za animiranje turista sa ovog područja koji traže nove destinacije i turističke sadržaje. SB “Merkur” je već imala značajne korake na tržištu Azerbejdžana, kada su 2022. Godine predstavnici “Merkura” učestvovali na četvrtom HESTOUREX kongresu zdravstvenog turizma u Bakuu. Prvi koraci i planovi za buduću saradnju pokrenuti su tokom ovog skupa, a jačanje međunarodne saradnje i plansko povezivanje privrede Srbije i Azerbejdžana, nastavlja započete ideje i otvara nove poslovne prilike.

Srpske i azerbejdžanske kompanije imaju snažnu podršku dveju država u cilјu unapređenja ekonomske saradnje, razvoja investicija i jačanja trgovinskih veza. Ovaj forum predstavlјa važan korak u strateškom partnerstvu zemalja koje traje već više od decenije, poručeno je na forumu.

Ministar finansija Azerbejdžana Sahil Babajev podsetio je da dve zemlјe već 12 godina neguju strateško partnerstvo zasnovano na uzajamnom poštovanju i podršci.

- Između Srbije i Azerbejdžana nema otvorenih pitanja. Potpisali smo 57 bilateralnih sporazuma i imamo aktivne trgovinske i investicione odnose. U Srbiji uspešno posluje nekoliko azerbejdžanskih kompanija, dok u Azerbejdžanu radi devet srpskih preduzeća. Ipak, potencijali saradnje su mnogo veći, i naš cilј je da ih iskoristimo, rekao je Babajev.