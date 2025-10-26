Slušaj vest

U Kruševačkom pozorištu se od 23. do 29. oktobra održava pozorišna revija “Milijini dani” u čast kruševačkog glumca Milije Vukovića, koji je ostvario zapažene uloge u Kruševačkom i drugim pozorištima, zatim u TV serijama i na filmskom platnu. Proslavio se ulogom Mitra iz Dubiča u popularnoj seriji RTS “Selo gori, a baba se češlja”, čiji je autor Radoš Bajić, a njegova uzrećica “Fik i gotovo” je postala legendarna.

Foto: Kruševačko pozorište

Ovu pozorišnu manifestaciju otvorila je predstava Narodnog pozorišta Priština, „Čekajući kraj partije“, u režiji Nenada Todorovića, po tekstu Semjuela Beketa. U 24. oktobra, predstavljena je knjiga „Ptica na gozbi“, Nebojše Bradića, o kojoj su govorili: dr Miroslav Radonjić, Aleksandar Milosavljević, Branislav Nedić i autor.

Posle književne večeri Kruševačko pozorište je nastupilo sa komadom „Večera budala“, prema tekstu Frensisa Vebera, a u režiji Vladimira Popadića. U subotu, 25. oktobra, planirana je predstava „Galerije“ Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ iz Zaječaru, prema tekstu Miloša Latinovića, a u režiji Nebojše Bradića.

Foto: Kruševačko pozorište

Kruševačko pozorište će u utorak, 28. oktobra, prikazati predstavu „Mati“ prema tekstu Kosovski mit, Svetlane Slapšak, čiju je adaptaciju i režiju potpisa Marko Torlaković. Kraljevačko i Šabačko pozorište će se u sredu, 29. oktobra, predstaviti komadom „Trpele“, prema tekstu Bobana Skerlića i Milene Depolo, a u režiji Aleksandre Kovačević.

Ovu kulturnu manifestaciju podržali su Trajal korporacija i Specijalna bolnica “Ribarska Banja”, a generalni pokrovitelj je Grad Kruševac.