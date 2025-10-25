Slušaj vest

Kragujevac je zvanično dobio saglasnost da se priključi na regionalni sistem vodosnabdevanja „Arilje – profil Svračkovo“ na reci Rzav.

Ovim kapitalnim projektom, Kragujevac trajno rešava pitanje vodosnabdevanja, čime se stavlja tačka na višedecenijske probleme i obezbeđuje stabilno, sigurno i održivo snabdevanje pijaćom vodom za buduće generacije. To su u emisiji „Razgovor s povodom“ Radio televizije Kragujevac, najavili gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić, predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović i koordinator iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Goran Gavrilović.

- "Ovo je izuzetno važan korak za naš grad. Posle dugih razgovora i uz podršku predsednika države Aleksandra Vučića, JVP „Srbijavoda“, resornog ministarstva i kolega iz zapadne Srbije, dobili smo zeleno svetlo da se priključimo na sistem koji će snabdevati Arilje, Požegu, Čačak, Lučane i Gornji Milanovac", izjavio je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić.

On je istakao da priključenje Kragujevca na akumulaciju „Svračkovo“ predstavlja strateški iskorak ka trajnom rešavanju vodosnabdevanja grada, jer će time biti obezbeđeno i rezervno snabdevanje tokom sušnih perioda.

- "Kragujevac je danas uredno snabdeven vodom, ali kao odgovoran grad strateški razmišlja o budućnosti i klimatskim promenama koje u letnjim mesecima donose sve češće nestašice vode u pojedinim delovima grada. Rzav donosi sigurnost i stabilnost. Ne odustajemo od Gružanske akumulacije i postojećih izvora, ali priključenjem na Rzav dobijamo četvrti, snažan oslonac koji će obezbediti dovoljno vode za generacije koje dolaze", poručio je gradonačelnik Kragujevca.

Predsednik Skupštine grada Ivica Momčilović istakao je da je ova odluka jedan od najvažnijih strateških poteza u oblasti vodosnabdevanja u poslednjim decenijama.

- Decenijama smo verovali da su tri akumulacije - Gruža, Vodojaža i Morava dovoljne da obezbede stabilno snabdevanje, ali klimatske promene su pokazale koliko ta sigurnost može biti narušena, izjavio je Momčilović. On je rekao da je nivo Gruže i Vodojaže trenutno na minimumu, dok je protok Morave najniži u poslednjih deset godina, što direktno utiče na kapacitet reni bunara.

- Zato smo doneli sistemsku odluku da započnemo strateško planiranje i revitalizaciju vodnih resursa. U obnovu dva bunara već je uloženo više od 100 miliona dinara, a planirana je revitalizacija još šest. Priključenjem na sistem Rzav, koji bi trebalo da bude u funkciji do 2028. godine, Kragujevac će dobiti dodatni kapacitet do 2.000 litara vode u sekundi, čime će se rasteretiti postojeći sistemi i obezbediti stabilnost za decenije koje dolaze. Gruža ostaje srce našeg sistema i moramo je zaštititi, ali Rzav je naša budućnost – izvor najkvalitetnije vode u Srbiji i garancija da će Kragujevac imati sigurno vodosnabdevanje u godinama koje dolaze, dodao je Momčilović.

Koordinator vodosnabdevanja u JKP „Vodovod i kanalizacija“ Goran Gavrilović podsetio je da Kragujevac ima dovoljno vode za naredni period, ali da je priključenje na sistem „Svračkovo“ ključno za dugoročnu stabilnost.