Treća kampanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja „Um na drum“ održana je danas na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u kasarni “General Jovan Mišković”.

Cilj kampanje, koju sprovodi Agecija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije uz podršku i koordinaciju Odeljenja za saobraćaj i transport Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije, jeste podizanje svesti o bezbednom učešću u saobraćaju kod učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, kao i kod kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, uključujući i druge pripadnike Univerziteta odbrane.

Foto: Ministarstvo odbrane

Načelnik dekanata Vojne akademije pukovnik vanredni profesor dr Dragan Trifković u uvodnom obraćanju naglasio je da kadeti već na osnovnim akademskim studijama stiču priliku da savladaju osnove upravljanja motornim vozilima u nastavnom centru u Kraljevu, od kojih su većina borbenog tipa, ali da ih to ne lišava obaveze da u sferi javnog i civilnog saobraćaja preduzmu najstrože mere predostrožnosti kako bi i u ulozi vozača, ali i pešaka sačuvali svoj i živote drugih ljudi. Prema njegovom mišljenju, mladi ljudi su najrizičnija kategorija učesnika u saobraćaju, jer vrlo često precenjuju svoje lične sposobnosti, loše procenjujući situaciju u saobraćaju.

Značaj današnje tribine koja se treću godinu zaredom realizuje u ovoj ustanovi, prema rečima rukovodioca studijskog programa „Vojnosaobraćajno inženjerstvo“ na Vojnoj akademiji pukovnika vanrednog profesora dr Veska Lukovca, je u tome što ona ima za cilj da kod mladih ljudi izgradi „pozitivne stavove i svest o njihovom bezbednom učešću u saobraćaju“.

Foto: Ministarstvo odbrane

- Napomenuo bih da je na Vojnoj akademiji akreditovan studijski program Vojnosaobraćajno inženjerstvo koji ima za cilj da obrazuje kadete za oficire saobraćajne službe, odnosno za profil saobraćajnog inženjera - rekao je pukovnik Lukovac, istakavši da na ovom studijskom programu kadeti i kadetkinje usvajaju neophodne kompetencije i akademska znanja.

Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Branko Stamatović, sa saradnikom Milanom Srdićem, održao je predavanje sa ciljem da kod kadeta i učenika vojnih škola izgradi pozitivne stavove u saobraćaju, stavivši akcenat na upotrebu sigurnosnog pojasa.

- Vi jeste budućnost ove zemlje i smatramo da ćete posle današnjeg predavanja i simulatora, na kojima ćete imati priliku da doživite uputrebu sigurnosnog pojasa, moći da budete promoteri bezbednog ponašanja u saobraćaju, da ćete moći da govorite kako i na koji način samo sigurnosni pojas štiti u slučaju saobraćajne nezgode – rekao je v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Stamatović.

Foto: Ministarstvo odbrane

Kadet 147. klase na Vojnoj akademiji Aleksandar Vukajlović, sa studijskog programa Vojnosaobraćajnog inženjerstva, istakao je da su danas svi učesnici kampanje imali priliku da vide i isprobaju simulatore kosa ravan i ražanj, koji simuliraju različite intenzitete čeonog sudara, kao i bočno prevrtanje vozila.

- Kod oba simulatora nam je bila važna pasivna bezbednost saobraćaja – da je bitno koristiti sigurnosni pojas, takođe, iz oblasti bezbednsti saobraćaja - da ne koristimo alkohol, psihoaktivne supstance i da prilagodimo brzinu – rekao je kadet Vukajlović istakavši da je nakon današnjeg predavanja još više uveren da svi mladi ljudi i učesnici u saobraćaju moraju da se bez izuzetka pridržavaju svih zakonskih pravila i propisa, kako se „ne bi dovela u opasnost sopstvena, a samim tim i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju“, što za posledicu ima uništenje ličnog i porodičnog života.