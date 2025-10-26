Kampanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja održana na Vojnoj akademiji: Mladi kadeti učili o važnosti sigurnosnog pojasa i odgovornom ponašanju u saobraćaju
Treća kampanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja „Um na drum“ održana je danas na Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u kasarni “General Jovan Mišković”.
Cilj kampanje, koju sprovodi Agecija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije uz podršku i koordinaciju Odeljenja za saobraćaj i transport Uprave za logistiku Generalštaba Vojske Srbije, jeste podizanje svesti o bezbednom učešću u saobraćaju kod učenika Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole „1300 kaplara“, kao i kod kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije, uključujući i druge pripadnike Univerziteta odbrane.
Načelnik dekanata Vojne akademije pukovnik vanredni profesor dr Dragan Trifković u uvodnom obraćanju naglasio je da kadeti već na osnovnim akademskim studijama stiču priliku da savladaju osnove upravljanja motornim vozilima u nastavnom centru u Kraljevu, od kojih su većina borbenog tipa, ali da ih to ne lišava obaveze da u sferi javnog i civilnog saobraćaja preduzmu najstrože mere predostrožnosti kako bi i u ulozi vozača, ali i pešaka sačuvali svoj i živote drugih ljudi. Prema njegovom mišljenju, mladi ljudi su najrizičnija kategorija učesnika u saobraćaju, jer vrlo često precenjuju svoje lične sposobnosti, loše procenjujući situaciju u saobraćaju.
Značaj današnje tribine koja se treću godinu zaredom realizuje u ovoj ustanovi, prema rečima rukovodioca studijskog programa „Vojnosaobraćajno inženjerstvo“ na Vojnoj akademiji pukovnika vanrednog profesora dr Veska Lukovca, je u tome što ona ima za cilj da kod mladih ljudi izgradi „pozitivne stavove i svest o njihovom bezbednom učešću u saobraćaju“.
- Napomenuo bih da je na Vojnoj akademiji akreditovan studijski program Vojnosaobraćajno inženjerstvo koji ima za cilj da obrazuje kadete za oficire saobraćajne službe, odnosno za profil saobraćajnog inženjera - rekao je pukovnik Lukovac, istakavši da na ovom studijskom programu kadeti i kadetkinje usvajaju neophodne kompetencije i akademska znanja.
Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije Branko Stamatović, sa saradnikom Milanom Srdićem, održao je predavanje sa ciljem da kod kadeta i učenika vojnih škola izgradi pozitivne stavove u saobraćaju, stavivši akcenat na upotrebu sigurnosnog pojasa.
- Vi jeste budućnost ove zemlje i smatramo da ćete posle današnjeg predavanja i simulatora, na kojima ćete imati priliku da doživite uputrebu sigurnosnog pojasa, moći da budete promoteri bezbednog ponašanja u saobraćaju, da ćete moći da govorite kako i na koji način samo sigurnosni pojas štiti u slučaju saobraćajne nezgode – rekao je v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Stamatović.
Kadet 147. klase na Vojnoj akademiji Aleksandar Vukajlović, sa studijskog programa Vojnosaobraćajnog inženjerstva, istakao je da su danas svi učesnici kampanje imali priliku da vide i isprobaju simulatore kosa ravan i ražanj, koji simuliraju različite intenzitete čeonog sudara, kao i bočno prevrtanje vozila.
- Kod oba simulatora nam je bila važna pasivna bezbednost saobraćaja – da je bitno koristiti sigurnosni pojas, takođe, iz oblasti bezbednsti saobraćaja - da ne koristimo alkohol, psihoaktivne supstance i da prilagodimo brzinu – rekao je kadet Vukajlović istakavši da je nakon današnjeg predavanja još više uveren da svi mladi ljudi i učesnici u saobraćaju moraju da se bez izuzetka pridržavaju svih zakonskih pravila i propisa, kako se „ne bi dovela u opasnost sopstvena, a samim tim i bezbednost drugih učesnika u saobraćaju“, što za posledicu ima uništenje ličnog i porodičnog života.
Sadržaj kampanje fokusiran je na najčešće rizike kojima su u saobraćaju izloženi, prvenstveno, mladi vozači, a u koje spadaju rizik od čeonog sudara, rizik od prevrtanja vozila, kao i rizici koji se javljaju pri upravljanju vozilom pod dejstvom alkohola. Analizom njihove učestalosti, namera je da se kod učesnika ove kampanje inicira formiranje ispravnih stavova, kojima će prethoditi usvajanje i proširivanje već stečenih znanja, a što će u krajnjoj meri dovesti do korigovanja nebezbednog ponašanja u saobraćaju.