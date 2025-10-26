Slušaj vest

LOZNICA – Da li nam stiže najhladnija zima u poslednjih dvadeset godina, ili ne za sada je neizvesno, ali je izvesno da je u krugu lozničkog KJP ‘’Naš dom’’ obavljena smotra zimske službe i da su oni spremni za pahulje. Direktor preduzeća, Tomislav Mandić rekao je da su sva vozila u ispravnom stanju, kao i da su obezbeđena neophodna sredstva za posipanje javnih površina u slučaju snega i leda.

LOZNICA -Čišćenje.JPG
Foto: T. Ilić

- Što se nas tiče sneg može i odmah da padne. Spremni smo za zimu, da adekvatno odgovorimo na planirane poslove i reagujemo čim zatreba kako bi Lozničani imali prohodne ulice, trotoare i ostale javne površine. Nabavili smo potrebne količine peska, soli i kalcijum-hidroksida, i prema iskustvma iz prethodnih godina nećemo imati apsolutno nikakvih problema. Da se večeras zabeli na teren odmah mogu izaći četiri ekipe zimske službe i uraditi neophodne poslove. Ostalo nam je materijala iz prošle sezone, a domirili smo ono što je bilo utrošeno. Imamo spremno između 50 i 60 kubika peska, oko 13 tona soli i dve tone kalcijum-hidroksda. Ukratko, spremni smo da reagujemo u svakom momentu tokom zimske službe koja počinje prvog novembra i traje do aprila – kazao je on.

LOZNICA - Ako bude snega.JPG
Foto: T. Ilić

‘’Naš dom’’ je zadužen za čišćenje snega sa javnih površina, a zimska služba na raspolaganju ima po jedan veliki i mali ult, nov skip, po tri traktora, duvača i putarca, auto-dizalicu sa korpom za skidanje lednica sa visine, a ukoliko zatreba može biti angažovano još mehanizacije, naveo je Mandić. U zimskoj službi, kažu, ima dovoljno radnika koji će dežurati kao i prethodnih godina, pokriva Loznicu, Banju Koviljaču i Lešnicu, a čisti pešačke prelaze, mostove, i prema prioritetu prilaze ustanovama, bolnici, školama i obdaništima, mesta gde je povećana frekvencija pešačkog saobraćaja. Neki od delova grada se čiste ručno zbog stubića na trotoaru koji onemogućavaju mašinsko čišćenje, a javne površine u gradu čiste se po rasporedu kada visina snega bude od osam do deset centimetara. Mostovi se noću čiste mašinski, a danju ručno, dok u nekim ulicama nije dozvoljena upotreba soli pa se sprečavanje poledice obezbeđuje posipanjem čistog separisanog peska ili hemijskih sredstava koja ne razaraju beton.

LOZNICA - Spremne mašine.JPG
Foto: T. Ilić

Za sneg su spremni, a osim njih kada dođe do velikih snežnih padavina treba da ih čiste i građani ispred svojih lokala i stambenih ulaza, da pomognu da grad što pre bude prohodan za nesmetan prolazak pešaka.

