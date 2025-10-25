Slušaj vest

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima vozila na izlazu na Batrovcima zadržavaju 180 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama nema zadržavanja, navodi se u izveštaju.

