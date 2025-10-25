Slušaj vest

LOZNICA – Pripadnici Drinske divizije su pre više od jednog veka svojim junaštvom, disciplinom i ljubavlju prema otadžbini ispisali najsvetlije stranice srpske vojne istorije, a u legendu je ušla i postala simbol časti, požrtvovanosti i pobede kroz Balkanske i Prvi svetski rat, rečeno je u Loznici, na Svečanoj akademiji održanoj u subotu uveče, u Vukovom domu kulture. Obeležavanju 140 godina od osnivanja legendarne Drinske divizije, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Loznice i Srpskih ratnih veterana, prisustvovali su predstavnici Ministarstva odbrane, državni sekretar Mile Rosić, Vojske Srbije, opštine Krupanj, ratni veterani kao i potomci ratnika Drinske divizije.

Foto: T.Ilić

Dragoslav Glišić, predsednik Udruženja Srpskih ratnih veterana Loznice, podsetio je da je Drinska diviziju, formirana u oktobru 1885. uvek bila na braniku otadžbine i ostavila neizbrisiv trag u srpskoj istoriji, dok je zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović kazao da je branila zemlju od prvih neprijateljskih udara, povlačila se preko Albanije, ali ‘’nikada nije izgubila duh, niti veru u povratak i pobedu’’.

Foto: T.Ilić

- Drinska divizija je na bojištima, od Kumanova i Bitolja, na Bregalnici, opsadi Skadra, a potom u Cerskoj i Kolubarskoj bici, ostavila neizbrisiv trag. Na Kajmakčalanu, a onda u proboju Solunskog fronta njeni vojnici i oficiri pokazali su ono najbolje u srpskom narodu, istrajnost, hrabrost i ljubav prema slobodi. Njihova borba nije bila samo za granice države već za dostojanstvo jednog naroda. Divizija kojom su komandovale vojskovođe poput Pavla Jurišića Šturma, Dragutina Dimitrijevića Uče i pukovnika Krste Smiljanića, ostala je simbol časti i narodnog otpora, a njen ratni put zauvek će biti deo našeg kolektivnog sećanja i ponosa. U Loznici, na Drini, gde je divizija odbila ime, danas ne govorimo samo o istoriji,već o trajnoj obavezi da čuvamo mir, slobodu i dostojanstvo koje su nam oni ostavili - kazao je Gavrilović i naglasio da je Drinska divizija naš ponos, ali i ‘’naš zavet da Srbija uvek bude na strani pravde, slobode i čovečnosti.’’

Foto: T.Ilić

Da je Drinska divizija formirana u oktobru pre 140 godina, neposredno uoči rata sa Bugarima i da je u Balkanskim ratovima imala važnu ulogu tokom Kumanovske i drugih bitaka, podsetio je istoričar Zoran Tošić.

Foto: T.Ilić

- Drinska divizija se posebno istakla u Prvom svetskom ratu, na Solunskom frontu 1916, posebno pri zauzimanju Kajmakčalana i u Gorničevskoj bici kada su dobrovoljci legendarnog vojvode Vuka razbili Bugare. Više od 30.000 vojnika Drinske divizije dalo je život za Srbiju. Na oko 250 grobalja, u 17 država, na tri kontinenta, su rasute kosti Drinaca. Loznica ima dva obeležja njenim pripadnicima, bistu generalu Šturmu i spomenik Momčilu Gavriću, najmlađem vojniku Velikog rata, dok je na Gučevu spomenik Darji Aleksandrovnoj, ruskoj dobrovoljki, bolničarki Drinske divizije koja 1914. poginula na ovoj planini. Muzej Jadra od 2014. ima postavku o Drinskoj diviziji kao ponosu Jadra – rekao je Tošić.