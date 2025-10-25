Srbija
KAMERA TOKOM NOĆI NA SRPSKOJ PLANINI SNIMILA SABLASAN PRIZOR Predator stoji, prilazi mu tročlana grupa, a onda nastaje HAOS! Snimak se širi mrežama (FOTO)
Neki put je bolje povući se i ne suprotstavljati. Ili pametniji popušta, mogao bi da bude opis snimka medveda koji beži ispred tri vuka. Ipak su brojniji. Možda je meda otrčao po pomoć, pa namamio vukove u klopku...
Kamere UG "Jadovnik oaza netaknute prirode" u petak uveče snimile su na hranilištu Kašan, "okršaj" oko hrane uzmeđu tri vuka i medveda, prenosi PPmedia.
U tom "sukobu" medved je morao da se povuče pred brojnijim "suparnikom".
Kurir/Udruženje građana Jadovnik/PPmedia/Telegraf
