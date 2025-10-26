Slušaj vest

(KMG) Ljudi i priroda treba da koegzistiraju u harmoniji, a ekološko okruženje je temelj ljudskog opstanka i razvoja. Trebalo bi da se prilagođavamo prirodi i poštujemo je. Vođena ovim mislima kineskog predsednika Si Đinpinga, koji je inicirao i koji promoviše koncept zelene razvojne strategije i ekološke civilizacije, Kineska medijska grupa je u petak, u Boru, u saradnji sa kompanijom „Ziđin majning“, organizovala edukaciju najmlađih Borana o značaju zaštite životne sredine i prevenciji šumskih požara koja je obuhvatila i dečju aktivnost crtanja na temu "Zeleni dom".

Tim povodom, Alekandar Vesić, direktor zadužen za zaštitu životne sredine u kompaniji „Ziđin majning“, rekao je da razvoj i zaštita prirode mogu da idu zajedno, ruku pod ruku.

„Naš cilj je da paralelno, dok se kompanija razvija, štitimo prirodnu okolinu. Postije tri načina na koja se to može uraditi. Prvi je da sprečimo problem, pre nego što sam problem nastane. Pravimo planove i strategije u kojima, uz planove razvoja, istovremeno pravimo i planove zaštite životne srdeine. Drugo, ulažemo u najsavremeniju opremu koja pomaže da recikliramo, da imamo takozvanu ‚cirkularnu‘ ekonomiju. Koristimo jalovimo da ponovo ‚zapunjvaamo‘ naš rudnik. Dakle, ne odlažemo jalovinu u prirodu. Treći način je da se brinemo o samoj prirodi. Ulažemo u obnovu šuma, zaštitu voda i zaštitu od požara“, rekao je Vesić.

Nemanja Kovačević, predsednik Udruženja za očuvanje prirode „Inspira vivo“, istakao je da su društvena odgovrnost i delovanje kompanije presudni za očuvanje životne sredine i da njegovo udruženje sarađuje sa mnogo komapnija u Srbiji i okolnim zemljama.

Foto: Kineska medijska grupa

„Podrška privatnog sektora je veoma važna, naravno pored državnih institucija koje se bave zaštitom životne sredine. Što se tiče Bora, on je dobar primer i treba ga pominjati, da se vidi šta je primer dobre prakse. Pogotovo je dobar primer brige o šumama kompanija „Ziđin majning“, koja je u selu Brestovcu posadila veliki broj sadnica. Pet hljada hektara šuma, u vlasništvu ove kompanije, zaista je velika površina. Sa tim oni gazduju na pravi način i imaju planove za dalje pošumljavanje, a mi smo tu da tu priču podržimo“, rekao je Kovačević.

Učenici koji su prisustvovali događaju rekli su da su imali priliku da saznaju nešto novo, što do sada nisu znali u vezi sa zaštitom prirodne sredine, ali i opasnosti od požara.

Osim što su saznali važne informacije o ekologiji i prevenciji od požara, mališani su imali priliku i da prikažu svoje likovne radove na temu zaštite životne sredine.

„Prvenstveno treba da pazimo na našu okolinu i prirodu, zato što nam ona daje i uzdiže nas. Uz pmoć prirode dišemo, a bez nje ne bismo mogli da živimo“, rekao je učenik Dimitrije iz Bora.

Osim zaštiti životne sredine, pažnju učenika privukla je zaštita od požara koji mogu da ugroze ne samo prirodu, već i ljudske živote.