"Država će nastaviti da najviše ulaže u sektore koji donose najveću vrednost po hektaru, a to je upravo voćarstvo", rekao je Glamočić, koji je posetio gazdinstvo porodice Popović u Bačincima, gde je obišao savremeni zasad jabuke kompanije "Lider-pro".

On je najavio da će u novembru biti raspisan javni poziv za podizanje novih zasada i nabavku savremene opreme.

Na površini od 20 hektara pod jabukom, domaćinstvo Popović primenilo je najsavremenije sisteme za zaštitu i navodnjavanje, kao i tehnologiju skladištenja koja omogućava kvalitetan plasman proizvoda tokom cele godine.

Posebnu pažnju izazvao je protivgradni top, prvi te vrste u ovom delu Srbije, koji radi na principu zvučnih talasa i, prema iskustvu domaćina, efikasno štiti ne samo njihov zasad već i okolna polja.

Na gazdinstvu "Lider-pro" rastu najtraženije sorte jabuka – Gala, Zlatni delišes, Greni smit i Fudži, što omogućava postepenu berbu tokom jeseni i siguran plasman tokom cele godine.

I ministar zapucao iz topa

Naime, na imanju porodice Popović u Bačincima, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić imao je priliku da isproba nešto što ni mnogi voćari još nisu videli uživo – protivgradni top koji puca zvukom, a ne barutom.

Scene su ličile na naučnofantastični film: usred redova jabuka, ispod protivgradnih mreža, nalazi se metalni džin koji na svakih nekoliko sekundi izbacuje zvučni talas. „E, to je naš čuvar neba!“ kaže uz osmeh domaćin, Slavko Popović. „Postavili smo ga početkom godine i već nas je nekoliko puta spasao od grada“, objavio je Agrobiznis.

Ministar je, naravno, morao da proveri kako radi ovaj „poljoprivredni top“. Kada je mašina odjeknula po prvi put, okupljeni novinari su trznuli, ali je on samo uz osmeh rekao: „Dobro radi, ali bolje da ne moramo često da ga koristimo!“

Slavko objašnjava da je uređaj projektovan da pokriva osamdeset hektara, ali u praksi štiti mnogo više. „Od Gibarca do Kukojevaca grad nije pao cele godine. To je najbolji dokaz da vredi,“ kaže Popović.

Nauka u službi voćnjaka

Iako zvuči kao šala, ovaj top nema nikakve veze sa vojskom, već sa fizikom. Njegov zadatak je da, u trenutku kada se gradonosni oblaci približe, oslobodi jak zvučni pritisak koji remeti strukturu grada u nastanku. Jednostavno rečeno – puca u oblake, ali da bi ih rasturio, ne da bi pravio buku.

U Sremu su ove godine mnogi voćnjaci pretrpeli štetu od nepogoda, ali u Bačincima su jabuke ostale čitave. I ne samo jabuke. „Naš top, koliko vidimo, štiti i komšije,“ kaže Slavko uz smešak. „Sad svi dolaze da ga vide i čuju“.

Plantaža porodice Popović prostire se na dvadeset hektara, pod mrežama i sistemom „kap po kap“. Ovde rastu Gala, Zlatni delišes, Greni smit i Fudži, četiri kraljice tržišta. U berbi je angažovano pedesetak radnika, a atmosfera je više kao na porodičnom slavlju nego na poslu.

„Ovde se radi s osmehom,“ kaže jedna od beračica. „Jedino kad top zapuca – svi malo zastanemo.“

Iza ove vesele priče stoji ozbiljna pouka: klimatske promene postaju sve veći izazov, a tehnologija poput ove može biti spas za čitave regione. Umesto da gledamo u nebo i nadamo se najboljem, srpski voćari sve češće traže rešenja koja im daju sigurnost.