PLANINSKA REKA SA DIVLJIM BRZACIMA Ibar ima sjajan potencijal za kajak i rafting: Mladi Pavle godinama unazad tu trenira i donosi brojne medalje (FOTO)
Kraljevo – Ibar je za Kraljevčane mnogo više od reke, a za mladog Pavla Zdravkovića ona je nešto najvažnije u životu. Duže od 15 godina on se uspešno bavi kajakingom i ređa uspehe na brojnim takmičenjima. Ljubav prema reci uvek je bila prisutna, a sa godinama je samo rasla.
- Kajakom sam počeo da se bavim sasvim slučajno – šetao sam pored Ibra, Ibarskim kejom, video decu kako treniraju i zainteresovao se za ovaj sport. Tako sam i počeo. Sa treninzima sam krenuo nešto kasnije, sa 13 godina, što je već kasna faza kako mi kažemo, poslednji voz za bavljenje ovim sportom. Generalno, najbolje je početi ranije, sa 8, 9 ili 10 godina, da bi kasnije mogao da se juri ozbiljan rezultat, jer je potrebno dosta vremena da se savlada tehnika i brzaci, započinje svoju priču za RINU Pavle.
Ističe da je odabrao ovaj sport jer je vezan za prirodu i donosi adrenalin. Takođe, kako kaže, kajak je dobar i za razvoj tela. Lepota reke Ibar svakako je doprinela da kajaking još više zavoli, ali ipak tokom treninga izazovi su brojni.
- Reka Ibar spada u planinske reke, ima brzake koji su odlični za trening kada je vodostaj visok. Međutim, zbog brana i sušnih godina, često gubi kapacitet i dubinu, pa su treninzi otežani. Potrebna nam je infrastruktura, konkretno, staza za kajak, jer bi to omogućilo Kraljevu da organizuje međunarodna takmičenja i da iskoristi turistički i sportski potencijal reke, kaže Pavle.
Treninzi se na reci Ibar se održavaju tokom cele godine. Ko ozbiljno trenira, ne prestaje ni zimi, ni po kiši, ni po suncu. Samo kada su temperature u velikom minusu pravi se pauza od dve do tri nedelje. Za rekreativce je idealno da počnu u aprilu ili maju i da veslaju do oktobra, a kajaking klub poseduje svu potrebnu opremu.
- Uslovi na Ibru su generalno dobri, ali da bismo napredovali i ostvarivali bolje rezultate, neophodno je da se uredi korito reke da se formiraju brzaci druge i treće kategorije i napravi prava staza za treninge i takmičenja, rekao je.
Pavle je član Kajak kanu kluba „Buk“ sa kojim učestvuje na brojnim takmičenjima i donosi medalje u rodni grad.
- Poslednji veliki uspeh su četiri medalje sa Svetskog kupa – dve srebrne i dve bronzane. To je izuzetan rezultat, pogotovo jer je samo nedelju dana ranije održano Svetsko prvenstvo gde sam se takmičio protiv istih sportista koji su osvojili drugo i treće mesto na svetu. Na Svetskom kupu u Makedoniji uspeo sam da ih pobedim i da imam bolje vreme od njih, što pokazuje koliko su nijanse presudne. Na državnim prvenstvima klub ima šampione Srbije u disciplinama slalom, sprint, spust i klasik, kazao je Pavle.
Na Balkanskom prvenstvu mlađi takmičar iz ovog kluba Mrvić Naum bio je prvi u konkurenciji mlađih pionira, i to u obe discipline — kajaku i kanuu, takmičeći se čak i sa starijim uzrastom.
Naš sagovornik Pavle u sve četiri discipline bio je prvi — u kanu jednosedu i kanu dvosedu sa Mihajlom Zečevićem.
- Vrhunac svega su, ipak, te četiri medalje sa Svetskog kupa. Dve su osvojene u pojedinačnoj disciplini kanu jednosed, a dve u kanu dvosedu sa Vukom Bazićem, takmičarem iz drugog kluba. Iako nismo imali priliku da se posebno uvežbavamo, postigli smo odličan rezultat čak i uz lošu opremu, kaže Pavle.
Ipak, da potencijal j veliki ali ono što nedostaje ovom klubu su finansijska sredstva i mogućnosti da članovi treniraju na sličnim stazama širom Evrope. Takvi treninzi su ključni jer svaka staza ima svoje specifičnosti.
- Naše pripreme traju tokom cele godine i obuhvataju mikro i makro cikluse. Treniramo dva do tri puta dnevno. Tokom godine imamo i aktivni odmor, kada se bavimo drugim sportovima radi oporavka. Na trkama dajemo maksimum. Kada se završi trka, otkucaji srca su izuzetno visoki i često padne nivo šećera u krvi, pa uvek imamo kod sebe čokoladicu ili neki slatkiš da se brzo oporavimo. Umor i iscrpljenost su normalni ako si dao sve od sebe, zaključuje mladi Kraljevčanin.
Kurir.rs/RINA