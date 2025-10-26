Slušaj vest

Obilne padavine izazvale su velike probleme na putevima na jugu zemlje.

Zbog kiše koja pada gotovo cele noći i dana voda se izlila na regionalni put između Brezovice i Štrpca.

Saobraćaj je na ovoj deonici veoma otežan.

Vozačima savetuje da voze oprezno i da smanje brzinu.

Da podsetimo RHMZ je najavio uveče i tokom noći na jugu i jugoistoku Srbije veću količinu padavina, u većini mesta od 20 do 40 mm, a ponegde i do 70 mm kiše.