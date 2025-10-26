Slušaj vest

Putnički automobili čekaju sat vremena za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Sremska Rača, dok za izlaz iz države na Preševu čekaju pola sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu.

AMSS je apelovao na vozače da voze sporije, drže bezbedno odstojanje i budu oprezniji u vožnji zbog mokrih i klizavih kolovoza, posebno na putevima kroz klisure i useke.

Dodali su da se zbog kraja vikenda očekuje pojačan saobraćaj na glavnim putevima i prilazima većim gradovima, kao i u zoni naplatnih rampi.

