Putnički automobili čekaju sat vremena za ulaz u Srbiju na graničnom prelazu Sremska Rača, dok za izlaz iz države na Preševu čekaju pola sata, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na teretnim terminalima graničnih prelaza, kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na Batrovcima i Šidu.

AMSS je apelovao na vozače da voze sporije, drže bezbedno odstojanje i budu oprezniji u vožnji zbog mokrih i klizavih kolovoza, posebno na putevima kroz klisure i useke.