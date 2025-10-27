Slušaj vest

Treća "Slobodna biblioteka" u koju građani mogu da ostave knjige koje im više nisu potrebne, a iz njih da pozajmljuju one koje žele da pročitaju, postavljena je juče u Sremskoj Kamenici."Slobodne biblioteke" funkcionišu na principu građanske solidarnosti i mogu da je koriste svi građani.

Drvena biblioteka podignuta je na stubove, a prozirna vrata štite knjige od kiše i istovremeno omogućavaju pregled unutrašnjeg sadržaja.

Jedna ovakva biblioteka postavljena je na igralištu, pored prostorija mesne zajednice, druga je u delu Sremske Kamenice u naselju Vojnovo, a treća, juče postavljena, nalazi se na keju kod dečjeg igrališta, iza Fudbalskog kluba "Fruškogorac".

U postavljanju treće ovakve biblioteke učestvovali su građani iz Sremske Kamenice, Beočina i Rakovca.

Kurir.rs/Beta

