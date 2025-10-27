Slušaj vest

Na magistralnom putu od Bistrice ka Priboju deo stene survao se na kolovoz i zaustavio saobraćaj.

Srećom, u trenutku odronjavanja nijedno vozilo nije bilo na putu. Stena se prilikom otiskivanja prepolovila na četiri dela, pa su se delovi kamenja rasuli svuda po kolovozu.

- Čim je malo kiše, ovde krene da se odronjava, nakon što završe sa izvođenjem radova na rekonstrukciji puta nadamo se da će biti bezbednije - kažu prolaznici iz Priboja.

Na mestu odrona su putari, račišćavaju put i upozoravaju vozače da i ubuduće budu oprezni kada prolaze ovim pravcem.