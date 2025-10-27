Slušaj vest

Opština Trstenik i Tehnička škola „Trstenik“ iz Trstenika dobili su oko 30 miliona dinara od Ministarstva rudarstva i energetike po raspisanom konkursu za unapređenje energetske efikasnosti koji je trajao do 8. avgusta.

- Ministarstvo rudarstva i energetike odobrilo je finasiranje projekta unapređenja energetske efikasnosti objekata Tehničke škole u Trsteniku u iznosu od 29.991.659,88 dinara. Ovaj projekat predstavlja značajan korak ka stvaranju boljih uslova za nastavu, uštedi energije i očuvanju životne sredine. Opština Trstenik nastavlja da sprovodi projekte koji doprinose održivom razvoju I kvalitetnijem školovanju naših đaka, jer je obrazovanje, briga o deci, porodici i omladini prioritet u svim našim razvojnim planovima, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

Veliko zadovoljstvo zbog dobijenih finansijskih sredstava izrazio je i vršilac dužnosti direktora Tehničke škole „Trstenik“ u Trsteniku Nikola Tomović:

- Odobrena sredstva predviđena su za finansiranje projekta energetske efikasnosti. Tehnička škola je godinama kuburila sa lošim uslovima za zagrevanje prostorija. Blizu 30 miliona dinara dobili smo za unapređenje energetske efikasnosti u školi. Planirali smo da uradimo spoljnu fasadu sa izolacijom na celoj zgradi.

Ove godine smo našim sredstvima u većini učionica obezbedili inverter klime u vrednossti dva miliona dinara. Zahvalnost Ministarstvu i lokalnoj samoupravi što su nam pružili podršku za programe energetske efikasnosti, istakao je on.