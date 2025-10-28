Slušaj vest

Međunarodni dečiji festival pesme i igre održan je u Kruševcu po 12. put. Deca iz Turske (Izmir), Makedonije (Ohrid ) i Rumunije (pobratimski grad Rmniku Vlčea, bili su gosti grada pod Bagdalom, zajedno sa svojim nastavnicima, a u okviru programa Erazmus.

Domaćin Festivala je grad Kruševac, a osnivač ove autentične kulturne manifestacije je Osnovna škola „Vuk Karadžić“, uz pomoć partnerske OŠ „Branko Radičević“. Osim upoznavanja sa lokalnom kulturom, tradicijom, ali i obrazovnim sistemom, učesnici programa obišli i kulturno – istorijske znamenitosti Kruševca, a domaćini su organizovali i zabavne programe.

Foto: Grad Kruševac

Međunarodni festival pesme i igre, kao multikulturna manifestacija, koncipirana je tako da deca kroz međusobno druženje i osmišljavanje sadržaja koje prezentuju, pronose bogatstvo i raznovrsnost nacionalnog nasleđa i upoznaju se sa lokalnom istorijom i tradicijom.

Organizovane su radionice, ogledni časovi, kvizovi kojima se promovišu škole, gradovi i zemlje…a u Kruševačkom pozorištu održano je i veče pesme i igre. Učesnicima su dodeljeni sertifikati, data ocena festivala i dogovorena buduća saradnja.

Učesnike Festivala primio je gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, koji je istakao kao najveće benefite koje su đaci stekli – prijateljstva i druženja za čitav život. Na prijemu se zahvalio direktor OŠ „Vuk Karadžić“ Dragomir Aleksić, koji je naglasio podršku grada u svim projektima škole.