Ukupna spoljno trgovinska razmena u Rasinskom okrugu u periodu januar – avgust ove godine iznosi više od 600 miliona evra, što je povećanje za 7,4 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

Rasinski privrednici uspešno rade i u kontinuitetu više godina unazad beleže rast izvoza i uvoza. Izvoz beleži povećanje za 8,9 odsto, a uvoz za 5,7 odsto. Ukupno je izveženo robe na strana tržišta u vrednosti 325 miliona evra, a uveženo za 275 miliona i to u prvom planu sirovine i mašine.

- Više godina unazad kompanije iz Rasinskog okruga više izvoze nego što uvoze, tako da beleže suficit u spoljno trgovinskoj razmeni koji za prvih 8 meseci ove godine iznosio 50,6 miliona evra - izjavila je Aleksandra Aleksić, koordinatorka za industriju u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac.

Prema njenim rečima, kompanije iz Rasinskog okruga najviše izvoze u Mađarsku, Nemačku, Slovačku, Francusku, Poljsku, a najviše uvoze iz Nemačke, Kine, Turske, Poljske, Hrvatske i drugih zemalja u regionu. U spoljnotrgovinskoj razmeni Rasinskog okruga najveće učešće imaju privredna društva iz Kruševca, zatim iz Trstenika i Aleksandrovca, a potom iz Brusa, Varvarina i Ćićevca.

Ukupna spoljnotrgovinska razmena za prvih osam meseci 2025. godine u odnosu na isti period 2015. povećana je čak 3 puta, što potvrđuje stabilan rast izvoza, umereno povećanje uvoza i značajan suficit.

Privreda Rasinskog okruga stalno povećava fizički obim proizvodnje, tehnološki se modernizuje, povećava broj zaposlenih i njihov standard, što doprinosi jačanju izvoznog potencijala i ukupne konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

