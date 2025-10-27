Slušaj vest

- Svake godine dolazim na Petkovicu u Užice. Ima sveg a i svačega, što bi rekli od igle do lokomotive. I cene su vrlo povoljne. Kupim čarapa, gaća, krpa, jastučnica, sve ono što se cepa, i budem mirna godinu dana. Evo pet pari čarapa za 250 dinara, a troje termo čarapa za 200 dinara. Troje gaća je 200 dinara, a muške bokserice 150 dinara. Jastučnice su po 100 dinara. Isplati se ovde doći –

kaže Milunka iz sela Ravni.

Dok deca nose šećernu vunu i najviše zastaju kod lizalica i tezgi sa životinjama, žene su za tezgama gde su krpe, gaće, čarape, a muški svet uglavnom gleda alate, ali i ražnjeve, roštilje….

- Treba mi jedna dvorišna česma. Ova je 90, a ova 70 evra. Ima i roštilj od 220 evra. Moju ženu zanimaju ove dvorišne figure, one su po 800 dinara – kaže Rade iz Užica.

1/22 Vidi galeriju Vašar u Užicu na Svetu Petku Foto: Kurir/Z.G

Sa svih strane trgovci nude i hvale svoju robu: zavese vrlo jeftino, za posetljinu dođite i pitajte za cenu, najukusnija šećerna vuna, farmerke 800 dinara, da vidite bolje – naočari za vid, ručni radovi na ukrajinski način… Tu je i nameštaj, a veliku pažnju privlači i tezga sa kuhinjskim keceljama i napisima na njima. “Super kuvam, a tako i izgledam!”, “Kuvarica na ivici nervnog sloma!”, “Svekrva koja najbolje kuva!”…

- Iz Kovina smo. Ove napise smišljamo majka i ja. Vole žene ove kecelje, svaka ima svoju poruku – kaže vlasnica ove tezge.

Kada se umorite ima posluženje sa kafom, a tu je kukuruz kuvani ili pečeni za 200 dinara. Sve se odvija pod budnim okom policije, koja obezbeđuje ovaj vašar.