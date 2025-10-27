PRIJEPOLJE – Početak sanacije puta od Hašimbegovića polja prema Sahat kuli i zatvaranje za saobraćaj te deonice izazvao je velike gužve i pravi saobraćajni kolaps u centru Prijepolja.

- Sav saobraćaj, za stanovnike koji žive u naseljima Bostani, Luke, Vakuf, Sedobro, Košatica, Milošev Do, Kaćevo sada se odvija kroz centrar grada, gde saobraćaj regulišu semafori. Mnogi žitelji grada na Limu ističu da bi saobraćaj znatno brže funkcionisao kada bi upravljač puta doneo odluku kojom bi uključio trepćuće žuto svetlo na semaforima, uz poštovanje vertikalne saobraćajne signalizacije, što bi omogućilo efikasnije kretanje i brži protok vozila kroz centar grada - kazali su za RINU vidno iznerirani Prijepoljci.