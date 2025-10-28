Slušaj vest

LOZNICA - Svetski dan radne terapije, koji se obeležava 27. oktobar, ove godine pod sloganom ‘’Radna terapija na delu’’, pokazuje, kako navode iz lozničkog Zdravstvenog centra (ZC), da radna terapija deluje, menja živote, osnažuje ljude i podržava njihovu samostalnost i dobrobit.

Foto: ZC Loznica

Iz ZC Loznica saopštavaju da se načelnik Službe za psihijatriju dr Ivica Marković, spec.psihijatar i glavni tehničar Dejan Jakovljević sa saradnicima, trude da kroz svakodnevni rad pomognu pacijentima da kroz proces lečenja prođu što lakše.

- Pored lekara i medicinskih tehničara koji učestvuju u lečenju pacijenata, važnu ulogu ima i radni terapeut. U ZC je to Gordana Savić, viši radni terapeut, koja kroz određene radne zadatke i tehnike njihov boravak treba da učini zanimljivijim, a ujedno i pomogne da ispolje kretivnost. Time se kod pacijenata jača samopouzdanje, osećaj razumevanja, pripadnosti i korisnosti s obzirom na prirodu bolesti, navode iz ustanove.

Tokom radne terapije nastali su brojni proizvodi kao što su ukrasne posude za cveće, ikebane, venčići, narukvice, ručni radovi, trake za kosu, čarape, posuđe od gline, magneti od gipsa...a to je, kako navode, tek deo brojnih ideja koje će u delo tek sprovesti. U pripremi je i prodajna izložba radova kako bi se prikupila neophodna sredstva za nabavku materijala za rad.

Foto: ZC Loznica



- To je jedna lepa priča koja pokazuje uspešnu saradnju zdravstvenih radnika i pacijenata sa zajedničkim ciljem ka uspešnom lečenju i izlečenju. Briga, ljubav i mašta i u ovom segmentu pokazuju koliko su snažne na ponos Službe za psihijatriju a i svih nas – poručuju iz ZC Loznice.

Iz ustanove podsećaju da njihova Služba za psihijatriju raspolaže sa 42 postelje, 20 za žene, 22 za muškarce i da se na odeljenju najčešće nalazi oko 30 pacijenata. Inače, Svetska federacija radne terapije 2010. godine proglasila je 27. oktobar Svetskim danom radnih terapeuta sa ciljem međunarodne promocije ove profesije.