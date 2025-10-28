Slušaj vest

- U sredu, od 10 do 17 časova, biće na snazi obustava saobraćaja u desnoj cevi tunela smer ka Čačku, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno, kroz levu cev tunela.

Zatim, u četvrtak 30. oktobra od 10 do 17 časova, biće obustava saobraćaja u levoj cevi tunela, smer ka Beogradu, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno, kroz desnu cev tunela, saopšteno je iz JP Putevi Srbije.

Dodaje se da će radovi u tunelu Trbušani biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.

Kurir.rs/RINA

