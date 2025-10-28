Na deonici auto-puta Preljina - Pakovraće u tunelu Trbušani, izvodiće se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima, stoga će se saobraćaj odvijati u promenjenom režimu.
- U sredu, od 10 do 17 časova, biće na snazi obustava saobraćaja u desnoj cevi tunela smer ka Čačku, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno, kroz levu cev tunela.
Zatim, u četvrtak 30. oktobra od 10 do 17 časova, biće obustava saobraćaja u levoj cevi tunela, smer ka Beogradu, dok će se saobraćaj odvijati dvosmerno, kroz desnu cev tunela, saopšteno je iz JP Putevi Srbije.
Dodaje se da će radovi u tunelu Trbušani biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.
