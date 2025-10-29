Slušaj vest

Manastir Ljubostinja, zadužbina knjeginje Milice i manastir Veluće, oba sagrađena u 14.veku, najpoznatije su svetinje u trsteničkom kraju. Malo je poznato da se najstarija očuvana crkva već 200 godina nalazi u Gornjem Ribniku, selu koje čuva priču o veri, pokajanju i trajanju.

Po završetku Drugog srpskog ustanka, gornji deo sela Ribnika postao je spahiluk kneza Miloša Obrenovića. Za meštane, koji su do tada na molitvu išli u obližnji manastir Veluće, to je bila prilika koja se ne propušta.

Jerej Aleksandar Adžić, paroh ribničke parohije, kaže: "Oni su izmolili kneza, kada je dolazio 1819. godine, da ako može da im izgradi jednu svetinju kako ne bi odlazili daleko. 1824. godine biva sagrađena crkva Sv. Arhangela Gavrila. U Prvom svetskom ratu Austrougari su odneli za sobom zvona sa ribničke crkve. Naravno, pretopili su ih za svoje potrebe, tako da je crkva sve do 1923. godine bila bez zvona."

Da se sa zvonika ponovo začuju, postarao se ruski sveštenik Nikolaj Aleksandrov, koji je kao emigrant u Ribnik došao 1922. godine i u narednih šest godina ostavio snažan duhovni pečat.

Dr Jelena Vukčević, istoričar, dodaje: "On je uspeo da nabavi zvono za crkvu. To je zvono koje i danas zvoni i poziva na službu parohijane. Uspeo je da obnovi ikonostas, za to je angažovao čuvenog ikonopisca Vitalija Ipolitovića iz Čačka, i oko sebe je uspeo da okupi i povrati pastvu. Zabeleženo je da je za vreme njegovog činodejstvovanja osnovano bratstvo Svetog proroka Ilije, 1927. godine, i da su 22 parohijana iz sela Ribnik osnovala to bratstvo, te da su oni zajedno sa njim misionarili u srpskom narodu."

Ribnička svetinja svedok je vremena kada se molitva čula tiše i dopirala dalje. Na tom tragu je i danas, kao duhovni svetionik.

Mladen Nikolić, iz Donjeg Ribnika, objašnjava: "Moram reći da smo mi svi porodično veoma vezani za ovu crkvu. Generacijski smo svi kršteni u ovoj crkvi. Sa druge strane, moj pradeda, Boško Nikolić je to na jedan lep način zabeležio, napisavši monografiju o ovoj svetinji."

Sem zvonika, koji je u Drugom svetskom ratu oštećen pa obnovljen, crkva nije stradala. Jedino je 2004. godine dozidana priprata.

Jerej Aleksandar Adžić, paroh ribničke parohije, navodi: "Vredno pomena je da je naša crkva pod zaštitom spomenika od 1982. godine, tako da zbog toga naša crkva nije ikonopisana već mora da zadrži onakav izgled kakva je bila nekada."

Sagrađena je skromno, bez raskoši, ali sa mnogo molitve, kao jedna od pet crkava pokajnica koje je, kažu, knez Miloš Obrenović podigao u znak pokajanja za grehe i teške odluke koje je kao vladar donosio.