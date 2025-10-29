Slušaj vest

Lozničko Udruženje za borbu protiv steriliteta ‘‘Roda’‘ potpisalo je ugovore o novčanoj podršci sa dvanaest parova koji do potomstva žele da dođu vantelesnom oplodnjom (VTO). Prema rečima predsednice ‘’Rode’’ Sonje Janković krajem septembra je održano donatorsko veče ‘‘Zavičaj za korak’‘ u SC ‘‘Lagator’‘, kada su prikupljana sredstva neophodna za pokrivanje troškova parovima koji idu na VTO, a sada su dobili taj novac.

Organizatori su bili ‘‘Roda’‘ zajedno sa udruženjima prognanih Srba ‘‘Zavičaj’‘-Loznica i novosadskim ‘‘Srbi sa Drine’‘, pokrovitelj događaja Grad Loznica, a prikupljeno je 596.000 dinara, kaže Jankovićeva.

- Akcija je bila produžena i u oktobru jer je bilo donatora koji su najavili uplate što se i desilo tako da je ukupan prikupljeni iznos 780.000 dinara. To je 65.000 po paru, a dobilo ga je njih dvanaest. Potpisani su ugovori u kojima je navedeno da novac treba da utroše namenski, odnosno za VTO, putne troškove, plaćanje neophodnih analiza i slično. U Srbiji do sada nije organizovano donatorsko veče za parove kojima je potrebna VTO, tako da smo zadovoljni kako je sve prošlo. Slično veče nameravamo da organizujemo i naredne godine u jesen i pomognemo drugim parovima koji se bore sa sterilitetom i žele da imaju potomstvo, a nada im je proces VTO. Do sada smo imali više različitih radionica, savetovališta, parovima je pružana medicinska i psihološka pomoć, kao i drugih akcija podrške, a nove ćemo organizovati već početkom novembra – kaže Jankovićeva, inače, osnivač ‘‘Rode’‘.

Prema njenim rečima važna je novčana podrška, ali i da se iskaže solidarnost i podrška onima koji žele da postanu roditelji na ovaj način, da znaju da nisu sami, ali i istovremeno da se shvati da je sterilitet problem društva, a ne samo parova. ‘‘Roda’‘ postoji nešto duže od dve godine, ima skoro 400 članova, i može se pohvaliti da je do danas rođeno deset beba, a uskoro stiže još jedna. Inače, Grad Loznica poslednjih pet godina iz lokalnog budžeta dodeljuje naknadu troškova za VTO, a osim prve godine kada je iz budžeta u tu svrhu predviđeno pet, svih narednih bilo je namenjeno po šest miliona dinara.