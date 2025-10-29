Slušaj vest

U podnožju Suve planine prava je invazija bubamara. Na hiljade njih lete, sleću, zavlače se u svaku pukotinu. Meštani sela Toponica zovu u pomoć, jer nikada do sada ovako nešto nisu videli. Kako kažu, bubamare su svuda, na zidovima, prozorima, pa i po ljudima.

Meštani Toponice u podnožju Suve Planine vele da ovoliki broj bubamara do sad nisu videli ni u ovo doba godine, ni na ovom području.

- Reč je o rojevima bubamara, ima ih na stotine, na hiljade slobodno mogu reći. Evo i dok sada snimam ovo, bubamare lete svuda oko mene, ne mogu da se odbranim, na kosi su, na bluzi, evo vidite ovde na zidu ih ima takođe. Do sada to nije viđeno, a šta je uzrok, saznaćemo - očajni su meštani:

"Ovo je nenormalno, gde god ima pukotina, na prozorima, između prozora, one se tu nabiju, ne možemo da ih istrebimo koliko ih ima. Svuda ih ima, po zidovima, u futerima od prozora, vrata, na staklu, prozorskim oknima, lete svuda, u glavu, svuda, tako da je baš malo neprijatno." Žale se svi.

"Zatvaramo prozore da ne uđu u kuću, a napolju je invazija velika, ali šta da radimo, ne znam. Ne smetaju mi, ne ujedaju, nema ništa, kažu imaju neki miris, ali to nije ništa. Nismo pitali stručnjake. To je invazija ove godine, a prošle nije bilo tako."

Za smrdibube već znamo da ih ima, a sada i bubamare.

Foto: Youtube Printscreen

Ekolozi kažu da je u ovom slučaju reč o tzv. azijskoj bubamari i da ne predstavlja opasnost. Ovo je faza agregacije, kada se veliki broj jedinki okuplja na jednom mestu pre hibernacije, odnosno zimskog sna.

Olivera Milošević, inženjer zaštite životne sredine ističe da će ovo biti sve češći primeri:

- Imali smo pojavljivanje bubamara u nekim drugim delovima Srbije, za smrdibube već znamo da ih ima, godinama unazad, ovde sad bubamare. Tako da ovo će biti sve češći primeri o kojima možemo dalje da razmatramo da li će biti i nekih dalekosežnih posledica od same pojave ovih insekata koji svakako remete, odnosno menjaju lanac ishrane i promene u biodiverzitetu svakako - kaže Miloševićeva.

Prvi primerci azijske bubamare pronađeni su jos 2008. godine u našem regionu kada su i zabeležene ozbiljne najezde ovog insekta.

Inače ova vrsta je veća i jača od dobro poznate crvene bubamare zbog čega su one i najviše ugrožene.