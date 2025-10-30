Slušaj vest

Kalendarski, vreme ja za stavljanje kupusa u burad. U odnosu na prošlu godinu, u Šapcu je znatno jeftiniji, i na kvantaškoj pijaci košta 30 dinara. Kod proizvođača na njivi, cena je još niža. Traktorsku prikolicu Gladovići iz Dublja glavicama napune za oko tri sata. Na dva hektara proizvode kupus. Prodaju ga od prošlog meseca, uglavnom kupcima na veliko.

- Mi to radimo s ljubavlju sve. To ti je seljak u Srbiji. Cena je ove godine ništa. Na veliko 15-20 dinara, nešto malo je bilo 25 dinara, sa tendencijom da se neće prodati, a ne da će biti još jeftiniji. Zadovoljni bi bili cenom od 30 dinara ovde na njivi. Da se isplati što smo uložili, semena, đubriva, navodnjavanje - rekao je Dejan Gladović iz Dublja.

Na različitim parcelama gaje dve sorte kupusa, koje se lako kisele. Uglavnom beru sitnije glavice.

- Potomak narod najviše traži, brzo se kiseli, Bravo je možda i najkvalitetniji, ali neko ga je malo upropastio, da se sporo kiseli, ali po meni je to najbolji kupus - dodaje Dejan.

Foto: Kurir.rs/T.S.

- Srednje veličine, najbolja je za kiseljenje i za sarmice. To se rukom pipa, koja je mekana, nju ne sečemo - Mileva Marković iz Šapca, objašnjava.

Uvećane površine snizile su cenu, dodaju proizvođači. Kupus za zimu, Šapčani najčešće kupuju na kvantaškoj pijaci.

- Jeftiniji je ali ja mislim da je to, da kažemo, normalna cena. Prošle godine je bilo nešto napumpano, nije ga bilo, i onda smo mi kao iskoristili taj momenat da ga plasiramo. Prošle godine je bio 80 do 100 dinara, ove godine je 30, ja mislim da je to realno za ovu vagonsku robu. Od 50 do 100 kilograma se uzima, ništa više. Većinom vreća, po 30, 40 kilograma. Imam svog kupusa, nekih 70 -80 ari - navodi Zoran Mitrović iz Gornje Vranjske.

Po hektaru, povratari uberu više od 50.000 glavica kupusa. U zavisnosti od sorte, na toj površini u proseku rodi 80 tona.